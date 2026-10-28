CRIME

Suspeito de matar mulher asfixiada em Salvador namorava a vítima há três meses

Vizinhos relataram discussões frequentes entre o casal, que estava junto havia cerca de três meses

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:35

Marcos confessou ter matado Verena Crédito: Reprodução

Marcos Vinícius Conceição da Silva, preso em flagrante por matar Verena Gomes Ferreira, 32 anos, namorava com a vítima há apenas três meses, de acordo com informações policiais. O crime foi registrado no bairro de Pero Vaz, em Salvador, na residência onde o casal vivia após uma discussão entre os dois que acabou em feminicídio.

À polícia, vizinhos relataram que, mesmo com o curto tempo de relacionamento, as brigas entre o casal eram frequentes e que discussões eram ouvidas com regularidade na residência. Em depoimento aos investigadores, o suspeito confessou que asfixiou Verena durante uma briga. Após perceber que a companheira estava sem sinais vitais, o homem não teria acionado o socorro.

Marcos confessou ter matado Verena 1 de 4

Ainda segundo policiais, ele permaneceu na residência, dormiu no local e passou toda a segunda-feira no imóvel com o corpo da vítima. A procura por familiares só teria ocorrido no dia seguinte ao crime. A Polícia Civil informou ainda que Marcos Vinícius possui um registro policial anterior por injúria e ameaça contra outra mulher. O caso foi registrado em julho de 2023.

Após a comunicação da morte de Verena, equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), realizaram perícia na residência. Os celulares da vítima e do suspeito foram apreendidos para auxiliar nas investigações.