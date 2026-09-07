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Suspeito de matar filha de PM durante assalto no Imbuí é localizado e levado para delegacia

Criminoso foi localizado durante diligências realizadas por equipes da Polícia Militar após o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:33

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem apontado como suspeito de envolvimento na morte de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, foi localizado e conduzido à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (7), em Salvador. A jovem, filha de dois policiais militares, foi morta com um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto na madrugada de domingo (6), no bairro do Imbuí.

O suspeito foi encontrado no bairro de Narandiba durante diligências realizadas por equipes da Polícia Militar. Com ele, foram apresentados uma motocicleta apontada como utilizada na ocorrência e aparelhos celulares encontrados em sua posse. O material foi encaminhado ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) para os procedimentos cabíveis.

Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
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Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
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Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais

A ação contou com a participação de guarnições do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos, do Comando de Policiamento Regional da Capital – Atlântico (CPRC-Atlântico) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). As equipes intensificaram as buscas após o compartilhamento de informações e elementos preliminares relacionados ao assassinato.

Brenda voltava de uma festa com o namorado quando o casal foi abordado por um homem que estava em outra motocicleta, na Avenida Jorge Amado. Segundo informações preliminares, o criminoso teria anunciado o assalto e exigido o celular da jovem. Após a recusa, ele efetuou um disparo contra o rosto dela e fugiu. Brenda morreu ainda no local.

A vítima era filha da sargento Rose Tatiane Alves e do sargento da reserva remunerada Francisco Carlos Brandão. Estudante de Direito, Brenda também trabalhava como estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) e mantinha uma loja virtual de moda praia feminina. O crime causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da Polícia Militar.

Após a condução do suspeito, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a participação de cada envolvido e adotar as medidas de polícia judiciária cabíveis. A localização do homem não significa, por si só, que ele tenha sido formalmente responsabilizado pelo assassinato.

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