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Suspeito de matar guarda civil de Salvador é preso

Crime ocorreu no fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:38

Guarda Civil de Salvador é encontrado morto com marcas de tiros no interior da Bahia
Guarda Civil de Salvador é encontrado morto com marcas de tiros no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 50 anos, suspeito de matar a tiros o guarda civil de Salvador Gustavo Ferreira Rocha, de 43 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (21). O crime ocorreu no último sábado (19), em uma zona rural de Uibaí, a 511 km da capital baiana.

Durante as investigações, os policiais realizaram levantamento de informações, análise de imagens de videomonitoramento e reconstituição do trajeto percorrido, que permitiram identificar e localizar o investigado.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, com indícios de uso no homicídio. A arma será submetida à perícia para verificar eventual vinculação com o crime. Ainda não há detalhes sobre a motivação.

O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A ação foi realizada pelas equipes das Delegacias Territoriais de Uibaí, Presidente Dutra e Jussara (DTs/Uibaí, Presidente Dutra e Jussara), vinculadas à 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (14ª COORPIN/Irecê).

Em nota, a Guarda Civil Municipal lamentou a morte do servidor, prestou solidariedade à família e informou que acompanha os desdobramentos do caso. A corporação também afirmou que busca informações detalhadas junto às autoridades policiais locais para o esclarecimento dos fatos.

“A Guarda Civil Municipal se solidariza com todos os familiares, amigos e irmãos de farda de Gustavo Ferreira Rocha, desejando forças e conforto a cada um para enfrentar esta irreparável perda. Nossos sinceros sentimentos”, declarou.

Tags:

Homicídio

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