LATROCÍNIO

Suspeito de perseguir casal em motocicleta e roubar vítimas é preso em Salvador

Crime ocorreu em 17 de julho, após tentativa de roubo contra vítimas em Itapuã

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:01

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) Crédito: Google

Um homem foi preso nesta quarta-feira (23), em Salvador, suspeito de envolvimento em um latrocínio ocorrido no bairro de Itapuã, no dia 17 de julho. Ele foi localizado no bairro de São Cristóvão e já possui registros relacionados à tentativa de roubo de motocicleta e à adulteração de placas.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a polícia apreendeu uma carcaça de motocicleta, acessórios de celular e peças de roupa, entre elas uma camiseta vermelha e um casaco cinza-claro com capuz, apontado como possivelmente utilizado no momento do latrocínio. Os materiais serão submetidos aos procedimentos periciais cabíveis para verificar eventual relação com o crime investigado.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

O crime vitimou Ruan Ricardo Bispo dos Santos e Agatha Rafaela Santos Lima. Segundo as investigações, eles trafegavam pela Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em uma motocicleta, quando sofreram uma tentativa de roubo.

O condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma estrutura metálica. Em decorrência do acidente, as vítimas morreram no local. Na sequência, objetos pertencentes às vítimas foram roubados.

Imagens de câmeras de monitoramento e outros elementos reunidos durante as investigações apontaram a participação do investigado no crime.