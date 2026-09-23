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Suspeito de perseguir casal em motocicleta e roubar vítimas é preso em Salvador

Crime ocorreu em 17 de julho, após tentativa de roubo contra vítimas em Itapuã

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:01

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV)
A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) Crédito: Google

Um homem foi preso nesta quarta-feira (23), em Salvador, suspeito de envolvimento em um latrocínio ocorrido no bairro de Itapuã, no dia 17 de julho. Ele foi localizado no bairro de São Cristóvão e já possui registros relacionados à tentativa de roubo de motocicleta e à adulteração de placas.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a polícia apreendeu uma carcaça de motocicleta, acessórios de celular e peças de roupa, entre elas uma camiseta vermelha e um casaco cinza-claro com capuz, apontado como possivelmente utilizado no momento do latrocínio. Os materiais serão submetidos aos procedimentos periciais cabíveis para verificar eventual relação com o crime investigado.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

O crime vitimou Ruan Ricardo Bispo dos Santos e Agatha Rafaela Santos Lima. Segundo as investigações, eles trafegavam pela Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em uma motocicleta, quando sofreram uma tentativa de roubo.

O condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma estrutura metálica. Em decorrência do acidente, as vítimas morreram no local. Na sequência, objetos pertencentes às vítimas foram roubados.

Imagens de câmeras de monitoramento e outros elementos reunidos durante as investigações apontaram a participação do investigado no crime.

O homem foi encaminhado à unidade policial e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

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