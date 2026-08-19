Suspeito de roubos em Salvador foge pelo esgoto, mas acaba detido pela PM

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Millena Marques
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:21
Um homem foi preso por policiais militares após tentar fugir por uma área de esgoto durante uma abordagem no bairro de Nova Brasília, em Salvador, no final da tarde de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o homem estava com drogas e objetos que podem ter sido obtidos em roubos.
A ocorrência começou durante uma ronda realizada por uma equipe da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na Rua Arthur Gonzales. Conforme a corporação, os agentes foram surpreendidos por disparos feitos por um grupo armado. Os suspeitos fugiram logo depois, e os policiais iniciaram uma perseguição pelo terreno.
Durante o acompanhamento, um dos homens entrou em uma área de esgoto na tentativa de escapar. Um dos policiais também acessou o local e conseguiu alcançá-lo.
Na revista, os agentes encontraram 163 microcápsulas com K9, 85 pedras de crack e R$ 11 em dinheiro. Também foram apreendidos duas correntes de ouro, um relógio, um anel e um par de brincos.
Como a equipe que iniciou a ocorrência utilizava motocicletas, foi necessário solicitar apoio de policiais da 47ª CIPM, que passavam pela Avenida 29 de Março. O suspeito foi levado à Central de Flagrantes, onde foi apresentado junto com todo o material apreendido.
O caso é investigado pela Polícia Civil.