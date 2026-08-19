CRIME

Suspeito de roubos em Salvador foge pelo esgoto, mas acaba detido pela PM

Caso ocorreu em Nova Brasília

Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:21

Material apreendido com o suspeito Crédito: 50ª CIPM

Um homem foi preso por policiais militares após tentar fugir por uma área de esgoto durante uma abordagem no bairro de Nova Brasília, em Salvador, no final da tarde de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o homem estava com drogas e objetos que podem ter sido obtidos em roubos.

A ocorrência começou durante uma ronda realizada por uma equipe da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na Rua Arthur Gonzales. Conforme a corporação, os agentes foram surpreendidos por disparos feitos por um grupo armado. Os suspeitos fugiram logo depois, e os policiais iniciaram uma perseguição pelo terreno.

Durante o acompanhamento, um dos homens entrou em uma área de esgoto na tentativa de escapar. Um dos policiais também acessou o local e conseguiu alcançá-lo.

Na revista, os agentes encontraram 163 microcápsulas com K9, 85 pedras de crack e R$ 11 em dinheiro. Também foram apreendidos duas correntes de ouro, um relógio, um anel e um par de brincos.

Como a equipe que iniciou a ocorrência utilizava motocicletas, foi necessário solicitar apoio de policiais da 47ª CIPM, que passavam pela Avenida 29 de Março. O suspeito foi levado à Central de Flagrantes, onde foi apresentado junto com todo o material apreendido.