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Suspeito de sequestrar e estuprar jovem em shopping de Salvador passa por audiência de custódia nesta segunda (16)

Osmar Dias da Silva foi baleado durante confronto com policiais, mas já recebeu alta médica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:51

Suspeito de sequestrar e estuprar jovem em shopping de Salvador passa por audiência de custódia nesta segunda (16)
Suspeito de sequestrar e estuprar jovem em shopping de Salvador passa por audiência de custódia nesta segunda (16) Crédito: Reprodução

O homem suspeito de sequestrar e estuprar uma jovem em Salvador deve passar por audiência de custódia às 10h05 desta segunda-feira (16), na 3ª Vara das Garantias da capital baiana. Identificado como Osmar Dias da Silva, ele foi baleado durante perseguição policial após o crime, mas recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.

O caso aconteceu na noite de sábado (14), quando uma jovem foi rendida no estacionamento do Salvador Shopping. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito obrigou a vítima a dirigir um Fiat Argo e realizou saques bancários ainda em Salvador. Em seguida, seguiu com ela em direção à região de Amélia Rodrigues.

Osmar é apontado como o sequestrador da jovem

Osmar foi encontrado com arma de fogo por Reprodução
Policiais perseguiram o suspeito por Reprodução
Policiais perseguiram o suspeito por PM
Osmar é apontado como o sequestrador da jovem por Reprodução
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Osmar foi encontrado com arma de fogo por Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e mobilizou equipes para localizar o veículo. Durante as buscas, os policiais encontraram o carro e deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Após perseguição, o automóvel se envolveu em um acidente na região da Barroquinha, em Salvador.

De acordo com a PM, o suspeito saiu do veículo e atirou contra os agentes, que revidaram. Ele foi atingido pelos disparos e encaminhado a uma unidade de saúde. A jovem foi resgatada com vida e entregue aos familiares.

O homem foi autuado em flagrante pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) pelos crimes de roubo com restrição de liberdade, resistência, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa. As circunstâncias da violência sexual relatada no caso também devem ser apuradas pela Polícia Civil.

Em nota, o Salvador Shopping informou que acompanha o caso e mantém contato com as equipes envolvidas para colaborar com as apurações. A Polícia Militar pediu cuidado na divulgação de informações sobre a vítima, em respeito à sua intimidade e à preservação das investigações.

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