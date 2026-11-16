CRIME

Suspeito de sequestrar e estuprar jovem em shopping de Salvador passa por audiência de custódia nesta segunda (16)

Osmar Dias da Silva foi baleado durante confronto com policiais, mas já recebeu alta médica

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:51

Suspeito de sequestrar e estuprar jovem em shopping de Salvador passa por audiência de custódia nesta segunda (16) Crédito: Reprodução

O homem suspeito de sequestrar e estuprar uma jovem em Salvador deve passar por audiência de custódia às 10h05 desta segunda-feira (16), na 3ª Vara das Garantias da capital baiana. Identificado como Osmar Dias da Silva, ele foi baleado durante perseguição policial após o crime, mas recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.

O caso aconteceu na noite de sábado (14), quando uma jovem foi rendida no estacionamento do Salvador Shopping. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito obrigou a vítima a dirigir um Fiat Argo e realizou saques bancários ainda em Salvador. Em seguida, seguiu com ela em direção à região de Amélia Rodrigues.

Osmar é apontado como o sequestrador da jovem 1 de 4

A Polícia Militar foi acionada e mobilizou equipes para localizar o veículo. Durante as buscas, os policiais encontraram o carro e deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Após perseguição, o automóvel se envolveu em um acidente na região da Barroquinha, em Salvador.

De acordo com a PM, o suspeito saiu do veículo e atirou contra os agentes, que revidaram. Ele foi atingido pelos disparos e encaminhado a uma unidade de saúde. A jovem foi resgatada com vida e entregue aos familiares.

O homem foi autuado em flagrante pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) pelos crimes de roubo com restrição de liberdade, resistência, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa. As circunstâncias da violência sexual relatada no caso também devem ser apuradas pela Polícia Civil.