Suspeito de tráfico é morto pela polícia no Bairro da Paz

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto pela Rondesp no Bairro da Paz, na madrugada desta terça-feira (30). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele atirou contra equipes da Rondesp Atlântico e foi ferido.



Segundo a SSP, os policiais flagraram um grupo armado na Rua Presidente Dutra e, na tentativa de prisão, foram atacados com disparos. Um deles subiu no telhado de uma casa e novamente tentou atingir os militares.