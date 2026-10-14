CRIME

Suspeitos de arrastão batem carro em estrutura do VLT durante fuga da polícia em Salvador

Policiais encontraram um revólver calibre .38 e recuperaram celulares com os suspeitos

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:29

Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT Crédito: Reprodução

Dois homens suspeitos de praticar assaltos em Salvador foram presos na noite desta terça-feira (13), após baterem um carro contra uma estrutura de concreto sobre a linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no bairro da Calçada. A colisão aconteceu durante uma tentativa de fuga de policiais militares.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, a ocorrência começou durante um patrulhamento da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na região da Liberdade. Os agentes foram abordados por populares, que denunciaram a atuação de um veículo usado para cometer assaltos na área e em localidades próximas.

Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT 1 de 4

Após receber as informações, a guarnição localizou os suspeitos e iniciou o acompanhamento. Durante a fuga, os homens perderam o controle do carro e colidiram contra a estrutura de concreto situada sobre a linha do VLT, na Calçada.

Os dois foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a uma unidade de saúde. Durante a ocorrência, policiais encontraram um revólver calibre .38 e constataram que o veículo tinha restrição de roubo. Aparelhos celulares também foram recuperados.