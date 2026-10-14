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Suspeitos de arrastão batem carro em estrutura do VLT durante fuga da polícia em Salvador

Policiais encontraram um revólver calibre .38 e recuperaram celulares com os suspeitos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:29

Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT
Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT Crédito: Reprodução

Dois homens suspeitos de praticar assaltos em Salvador foram presos na noite desta terça-feira (13), após baterem um carro contra uma estrutura de concreto sobre a linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no bairro da Calçada. A colisão aconteceu durante uma tentativa de fuga de policiais militares.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, a ocorrência começou durante um patrulhamento da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na região da Liberdade. Os agentes foram abordados por populares, que denunciaram a atuação de um veículo usado para cometer assaltos na área e em localidades próximas.

Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT

Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT por Reprodução
Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT por Reprodução
Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT por Reprodução
Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT por Reprodução
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Suspeitos foram presos após bater em estrutura do VLT por Reprodução

Após receber as informações, a guarnição localizou os suspeitos e iniciou o acompanhamento. Durante a fuga, os homens perderam o controle do carro e colidiram contra a estrutura de concreto situada sobre a linha do VLT, na Calçada.

Os dois foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a uma unidade de saúde. Durante a ocorrência, policiais encontraram um revólver calibre .38 e constataram que o veículo tinha restrição de roubo. Aparelhos celulares também foram recuperados.

Após o atendimento médico, os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

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Tags:

vlt de Salvador Suspeitos Presos Batida Durante Fuga

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