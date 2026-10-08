POLÍCIA INVESTIGA

Suspeitos de tráfico e sequestro são alvo de operação em Salvador

Integrantes de facção criminosa também são suspeitos de homicídios e tráfico de armas, segundo a PC

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06:41

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um grupo suspeito de realizar extorsão mediante sequestro, homicídios, tráfico de armas e drogas é alvo da Operação Termópilas, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (8), em Salvador, em mais duas cidades baianas e em São Paulo. Mandados judiciais são cumpridos por mais de 200 policiais na capital baiana.

As apurações partiram da análise de ocorrências de extorsões mediante sequestro e homicídios, além da identificação de indícios da atuação dos investigados em crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e organização criminosa.

A Operação Termópilas é resultado de oito meses de investigações realizadas de forma integrada pelos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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