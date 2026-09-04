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Taxa de embarque do Aeroporto de Salvador fica 5,61% mais cara; veja novos valores

Segundo Anac, novos tetos tarifários consideram a variação do IPCA entre junho de 2025 e junho de 2026

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:23

Aeroporto de Salvador Crédito: divulgação

A tarifa de embarque do Aeroporto de Salvador vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabeleceu um reajuste de 5,51% no valor da tarifa. A medida foi publicada na última segunda-feira (31), no Diário Oficial da União.

De acordo com a Anac, os novos valores só poderão ser cobrados 30 dias após a divulgação pela concessionária. Em linhas gerais, a tarifa de embarque para voos domésticos passa de R$ 52,72 para R$ 55,62. No caso dos voos internacionais, o valor aumenta de R$ 83,04 para R$ 87,62.

As tarifas aeroportuárias são valores pagos às concessionárias pelas companhias aéreas, pelos operadores das aeronaves ou pelos passageiros. Os valores correspondem aos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia nos aeroportos.

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A tarifa de embarque é a única paga diretamente pelo passageiro e tem como finalidade remunerar os serviços, instalações e facilidades disponibilizados pela concessionária.