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Tarifa de embarque fica mais cara no aeroporto de Salvador; veja os novos valores

Reajuste autorizado pela Anac é de 5,51% e eleva teto da tarifa de embarque doméstico para R$ 55,62 e da internacional para R$ 87,62

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:21

Aeroporto de Salvador Crédito: divulgação

A tarifa paga pelos passageiros para embarcar no Aeroporto Internacional de Salvador ficará mais cara. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou um reajuste de 5,51% nos tetos das tarifas aeroportuárias cobradas no terminal baiano. Com a atualização, o teto da tarifa de embarque doméstico passa de R$ 52,72 para R$ 55,62. No caso dos voos internacionais, o valor máximo sobe de R$ 83,04 para R$ 87,62.

Os novos valores foram definidos em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) e só poderão ser cobrados 30 dias após a divulgação pelas concessionárias. A tarifa de embarque é incluída no preço da passagem aérea e representa o impacto mais direto para quem viaja. Isso não significa, porém, que a passagem ficará 5,51% mais cara.

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Quando o passageiro começará a pagar mais?

A Anac publicou a Portaria nº 19.876 em 31 de agosto, embora o documento tenha sido assinado em 25 de agosto. Os novos tetos tarifários passaram a vigorar em 31 de agosto, mas a concessionária do aeroporto precisa informar os usuários sobre os valores que pretende cobrar com 30 dias de antecedência. Assim, o reajuste do teto não significa que a tarifa maior passe a ser cobrada imediatamente: é necessário aguardar o prazo de divulgação do novo valor pela concessionária.

A passagem aérea vai subir na mesma proporção? Não necessariamente. O reajuste definido pela Anac vale para a tarifa aeroportuária, e não determina um aumento equivalente no preço final das passagens. Segundo Betânia Miguel Teixeira Cavalcante, advogada e sócia do Badaró Almeida Advogados, o valor do bilhete depende de outros fatores, como demanda, concorrência, ocupação das aeronaves e estratégia comercial de cada companhia. “Para o passageiro, o efeito mais imediato aparece na tarifa de embarque. Isso não significa que o preço da passagem vá subir na mesma proporção”, explica.

Outras tarifas também terão aumento

O reajuste de 5,51% também foi aplicado aos tetos das tarifas de conexão, pouso e permanência de aeronaves. Essas cobranças, porém, não são pagas diretamente pelos passageiros. Elas são destinadas aos proprietários ou operadores das aeronaves, como as companhias aéreas. Já as tarifas de armazenagem e capatazia de cargas tiveram reajuste de 4,64% e são pagas pelo consignatário ou transportador das cargas.

Segundo Betânia, o aumento dos custos pode exigir maior eficiência das empresas aéreas, que já trabalham em um mercado com margens estreitas. “O reajuste tarifário eleva os custos operacionais das companhias aéreas em um setor que já convive com margens estreitas, o que exige ainda mais eficiência na gestão das operações”, afirma.

Voos regionais podem sentir mais o impacto

Na Bahia, um dos pontos de atenção é o efeito do reajuste sobre rotas regionais, que costumam operar com menor quantidade de passageiros. Segundo a advogada, operações com menor densidade de passageiros têm menos espaço para absorver custos adicionais. Isso pode influenciar decisões das companhias sobre a oferta e a frequência de determinados voos.

“O ponto que merece atenção, sobretudo na Bahia, é a conectividade aérea. Esses custos adicionais tendem a pesar mais em rotas regionais de menor densidade, onde as margens são ainda mais estreitas, e podem influenciar diretamente decisões sobre a manutenção de frequências”, avalia.

Por que a Anac reajustou as tarifas?

A atualização faz parte das regras previstas no contrato de concessão do Aeroporto de Salvador e busca preservar o equilíbrio econômico-financeiro do acordo. O cálculo considera a variação do IPCA entre junho de 2025 e junho de 2026, além dos efeitos dos fatores X e Q previstos no contrato. O aeroporto está entre os terminais concedidos à iniciativa privada submetidos ao regime de Teto Tarifário. Nesse modelo, a Anac estabelece os valores máximos que podem ser cobrados, com atualizações periódicas publicadas no Diário Oficial da União.

Quem paga cada tarifa?

A tarifa de embarque é a única tarifa aeroportuária paga diretamente pelo passageiro. Ela é cobrada pela companhia aérea junto com a passagem e posteriormente repassada à concessionária do aeroporto. O valor remunera serviços, instalações e facilidades utilizados durante os procedimentos de embarque e desembarque de passageiros e bagagens.