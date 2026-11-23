ARTE

Teatro gratuito em Salvador terá quatro espetáculos infantis sobre bullying, cultura afro-brasileira e meio ambiente

Mostra da Avatar Cia de Teatro acontece de 9 a 12 de dezembro

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:14

Teatro gratuito em Salvador terá quatro espetáculos infantis sobre bullying, cultura afro-brasileira e meio ambiente Crédito: Divulgação

Crianças e adolescentes vão ocupar o palco do Teatro Sesc Pelourinho, em Salvador, durante a Mostra de Teatro Infantojuvenil 2026 da Avatar Cia de Teatro. Entre os dias 9 e 12 de dezembro, o público poderá assistir gratuitamente a quatro espetáculos que abordam temas como bullying, cultura africana e afro-brasileira, preservação ambiental e questões da infância.

Com direção do arte-educador Sérgio Mício, as apresentações são resultado do trabalho formativo realizado pela companhia ao longo do ano. A programação reúne as montagens “Brincando com a Turma da Mônica”, “Bullying: Se Correr o Bicho Pega”, “Lei 10.639: Que História É Essa?” e “O Pequeno Príncipe na Amazônia”. Segundo o diretor, um dos pontos em comum entre as peças é o protagonismo negro infantil.

A programação começa no dia 9 de dezembro, com “Brincando com a Turma da Mônica”, às 16h, e “Bullying: Se Correr o Bicho Pega”, às 18h. As duas montagens também serão apresentadas no dia 10, nos mesmos horários. Na mesma data, às 19h, o público poderá assistir a “Lei 10.639: Que História É Essa?”, que volta ao palco no dia 11, às 18h.

Já “O Pequeno Príncipe na Amazônia” terá sessões nos dias 11, às 15h e às 16h, e 12 de dezembro, às 10h e às 11h. A montagem adapta o clássico de Antoine de Saint-Exupéry para a realidade brasileira e leva o personagem à floresta amazônica, onde ele encontra figuras que o fazem refletir sobre os impactos das ações humanas na natureza.

Entre os temas abordados, o bullying ganha destaque na história de duas irmãs que chegam a uma nova escola e encontram colegas vítimas de humilhações. Já a peça inspirada na Lei 10.639 apresenta personalidades negras históricas e contemporâneas, além de referências aos blocos afro de Salvador, e propõe uma reflexão sobre a presença da história e da cultura afro-brasileira no ambiente escolar.

A Avatar Cia de Teatro atua em Salvador desde 2013 e oferece oficinas de teatro para crianças e adolescentes desde 2018. As matrículas para as turmas de 2027 serão abertas em 1º de dezembro.