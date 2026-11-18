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Carol Neves
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:05
A implantação do teleférico de Salvador e a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 estão entre os projetos que poderão receber incentivos fiscais da prefeitura. Um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) à Câmara Municipal, nesta terça-feira (17), prevê isenções e reduções de tributos para atividades relacionadas às duas iniciativas.
No caso do Sistema de Teleférico de Salvador, a proposta estabelece a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre serviços diretamente ligados às obras e instalações necessárias à implantação do equipamento. O texto também prevê a redução da alíquota do imposto de 5% para 2% em determinadas atividades relacionadas à operação e à manutenção do sistema.
Projeto do teleférico de Salvador
Os benefícios poderão vigorar por até cinco anos, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas no projeto. A medida busca reduzir os custos tributários envolvidos na implantação e no funcionamento do equipamento.
O teleférico está previsto para o Subúrbio Ferroviário de Salvador, com trajeto entre Praia Grande e Campinas de Pirajá. O projeto ainda está na etapa de preparação para as obras. Em julho de 2026, a prefeitura contratou uma consultoria especializada por R$ 3,76 milhões para consolidar os estudos técnicos e estruturar a licitação do empreendimento. Paralelamente, a Superintendência de Obras Públicas abriu uma concorrência estimada em R$ 20,16 milhões para contratar serviços de planejamento, fiscalização e análise dos projetos básicos e executivos da Linha 1. O sistema ainda depende do avanço dessas etapas para chegar à execução das obras.
Incentivos para a Copa do Mundo Feminina
O projeto também contempla a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será realizada no Brasil. A prefeitura propõe isentar de tributos municipais as atividades relacionadas à organização, preparação, promoção, realização e desmontagem dos eventos oficiais da competição.
A concessão dos benefícios deverá seguir as condições previstas na legislação federal. A proposta está alinhada à Lei Federal nº 15.421, de 1º de junho de 2026, e à Lei Complementar nº 232, de 26 de junho de 2026, que autorizou os municípios a concederem isenção de ISS a empresas já contempladas pelos incentivos tributários federais destinados ao Mundial.
A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, no Brasil. Será a décima edição do torneio e a primeira realizada na América do Sul. A competição reunirá 32 seleções em 64 partidas, distribuídas por oito cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Na capital baiana, os jogos serão realizados na Arena Fonte Nova, que receberá seis partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final. A abertura e a decisão do Mundial estão marcadas para o Maracanã, no Rio de Janeiro.
Outros incentivos previstos no projeto
Além do teleférico e da Copa do Mundo Feminina, o pacote encaminhado por Bruno Reis reúne benefícios para outros setores da cidade. Na área habitacional, a proposta prevê isenção de IPTU para imóveis da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, incluindo unidades financiadas com recursos de fundos habitacionais federais.
O texto também contempla organizações socioculturais sem fins lucrativos de matrizes africana e indígena, além de blocos culturais, com previsão de remissão de débitos tributários e isenções relacionadas às atividades institucionais.
Outra frente é a criação dos programas Renova Baixa dos Sapateiros e Renova Itapagipe, que contam com previsão de R$ 150 milhões para estimular a recuperação de imóveis e a instalação de novos negócios nas duas regiões.
O pacote ainda prevê a prorrogação de incentivos municipais para os setores de turismo e cultura, incluindo o Proturismo, o Procultura e o Viva Cultura.
As medidas ainda precisam ser analisadas e aprovadas pela Câmara Municipal para entrar em vigor.