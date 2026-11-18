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Teleférico de Salvador e Copa do Mundo Feminina têm incentivos fiscais previstos em projeto da prefeitura

Projeto foi encaminhado para se votado pela Câmara de Salvador

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:05

Teleférico ainda não começou a ser construído Crédito: Divulgação

A implantação do teleférico de Salvador e a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 estão entre os projetos que poderão receber incentivos fiscais da prefeitura. Um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) à Câmara Municipal, nesta terça-feira (17), prevê isenções e reduções de tributos para atividades relacionadas às duas iniciativas.

No caso do Sistema de Teleférico de Salvador, a proposta estabelece a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre serviços diretamente ligados às obras e instalações necessárias à implantação do equipamento. O texto também prevê a redução da alíquota do imposto de 5% para 2% em determinadas atividades relacionadas à operação e à manutenção do sistema.

Projeto do teleférico de Salvador 1 de 3

Os benefícios poderão vigorar por até cinco anos, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas no projeto. A medida busca reduzir os custos tributários envolvidos na implantação e no funcionamento do equipamento.

O teleférico está previsto para o Subúrbio Ferroviário de Salvador, com trajeto entre Praia Grande e Campinas de Pirajá. O projeto ainda está na etapa de preparação para as obras. Em julho de 2026, a prefeitura contratou uma consultoria especializada por R$ 3,76 milhões para consolidar os estudos técnicos e estruturar a licitação do empreendimento. Paralelamente, a Superintendência de Obras Públicas abriu uma concorrência estimada em R$ 20,16 milhões para contratar serviços de planejamento, fiscalização e análise dos projetos básicos e executivos da Linha 1. O sistema ainda depende do avanço dessas etapas para chegar à execução das obras.

Incentivos para a Copa do Mundo Feminina

O projeto também contempla a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será realizada no Brasil. A prefeitura propõe isentar de tributos municipais as atividades relacionadas à organização, preparação, promoção, realização e desmontagem dos eventos oficiais da competição.

A concessão dos benefícios deverá seguir as condições previstas na legislação federal. A proposta está alinhada à Lei Federal nº 15.421, de 1º de junho de 2026, e à Lei Complementar nº 232, de 26 de junho de 2026, que autorizou os municípios a concederem isenção de ISS a empresas já contempladas pelos incentivos tributários federais destinados ao Mundial.

A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, no Brasil. Será a décima edição do torneio e a primeira realizada na América do Sul. A competição reunirá 32 seleções em 64 partidas, distribuídas por oito cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Na capital baiana, os jogos serão realizados na Arena Fonte Nova, que receberá seis partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final. A abertura e a decisão do Mundial estão marcadas para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Outros incentivos previstos no projeto

Além do teleférico e da Copa do Mundo Feminina, o pacote encaminhado por Bruno Reis reúne benefícios para outros setores da cidade. Na área habitacional, a proposta prevê isenção de IPTU para imóveis da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, incluindo unidades financiadas com recursos de fundos habitacionais federais.

O texto também contempla organizações socioculturais sem fins lucrativos de matrizes africana e indígena, além de blocos culturais, com previsão de remissão de débitos tributários e isenções relacionadas às atividades institucionais.

Outra frente é a criação dos programas Renova Baixa dos Sapateiros e Renova Itapagipe, que contam com previsão de R$ 150 milhões para estimular a recuperação de imóveis e a instalação de novos negócios nas duas regiões.

O pacote ainda prevê a prorrogação de incentivos municipais para os setores de turismo e cultura, incluindo o Proturismo, o Procultura e o Viva Cultura.