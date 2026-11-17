TEMPO FECHADO

Temporal atinge Salvador e deixa bairros sem energia

Moradores relataram falta de energia na Graça, Barra, Campo Grande e Gamboa

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:38

Na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), foram registrados pontos de alagamentos Crédito: Reprodução/Redes sociais

A cidade de Salvador foi atingida por um temporal na noite desta terça-feira (17). Em diferentes pontos, moradores registraram queda de energia. O ponto com maior registro de acumulado de chuva, entre às 19h e às 20h, foi o bairro de Patamares.

Por volta das 19h40, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) disparou uma mensagem por SMS, alertando para chuvas intensas durante as horas seguintes, com risco para alagamento, queda de árvores e descargas elétricas. Até às 20h, a capital baiana já havia registrado ao longo do dia seis deslizamentos de terra, um desabamento parcial, um desabamento de muro, um alagamento em imóvel, 36 ameaças de desabamento e 19 ameaças de deslizamento.

De acordo com informações de leitores do CORREIO, houve registro de queda de energia no bairro da Barra, na Graça, no Campo Grande e na região da Gamboa. A interrupção ocorreu após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica. A reportagem entrou em contato com a Neoenergia Coelba, que informou que direcionou uma equipe para atuar no bairro da Graça, a fim de reestabelecer o fornecimento elétrico, e disponibilizou equipes ao diversos pontos para atendimento da população em Salvador. Em todo o dia, o maior acumulado pluviométrico foi de 35 mm na Barra. A maior rajada de vento registrada foi de 45 km/h no bairro de Coutos.

"A Neoenergia Coelba informa que equipes atuam na região da Graça após registro de interrupção no fornecimento na localidade. Por meio de manobras automatizadas nos circuitos elétricos, parte dos clientes afetados já foi normalizada. No momento, técnicos da empresa realizam inspeção nos equipamentos da rede elétrica para completa normalização do abastecimento a todos os clientes impactados na localidade."

Na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), foram registrados pontos de alagamentos que causaram uma lentidão no trânsito da região. Segundo o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma equipe foi direcionada à região para uma varredura e identificação de possíveis obstáculos que possam causar transtornos ao trânsito. Ainda de acordo com a pasta, o fluxo de água na via é considerado de intensidade baixa e o tráfego de veículos continua ocorrendo. A Avenida General San Martin também registrou pontos de alagamento.