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Terreiros relatam ataques, racismo religioso e conflitos por território ao STF

Lideranças ouvidas no Terreiro Olufanjá, em Salvador, também apontaram dificuldades de regularização fundiária e casos de discriminação nas escolas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 20:44

Visita ao Terreiro Olufanjá integra a terceira edição do Programa de Escuta Territorializada do STF em Salvador
Visita ao Terreiro Olufanjá integra a terceira edição do Programa de Escuta Territorializada do STF em Salvador Crédito: Divulgação/ Danielle Magalhães/STF

Lideranças de povos de terreiro relataram casos de racismo religioso, ataques a espaços sagrados e dificuldades relacionadas à regularização dos territórios durante uma visita da Ouvidoria dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais do Supremo Tribunal Federal (STF) ao Terreiro Olufanjá, no bairro Beiru/Tancredo Neves, em Salvador. A atividade fez parte do Programa de Escuta Territorializada, que busca aproximar o sistema de Justiça das comunidades tradicionais.

Entre as situações relatadas estão depredações de símbolos religiosos, ofensas relacionadas ao uso de vestimentas e outros elementos das religiões de matriz africana e episódios de discriminação. As lideranças também apontaram os impactos da expansão urbana e da especulação imobiliária sobre os terreiros, além dos obstáculos para regularizar os terrenos onde essas comunidades estão instaladas.

Terreiros de Salvador

Gantois em 1984 por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Casa Branca por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Oxumaré em 2019 por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Afonjá por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Oxumaré por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Afonjá por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Casa Branca por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Casa Branca por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Afonjá por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Gantois por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Oxumaré por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
Gantois por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO
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Gantois em 1984 por Fotos de Almiro Lopes, Ana Albuquerque, Angeluci Figueiredo, Antenor Pereira, Betto Jr, Evandro Veiga, Marina Silva, Mauro Akin Nassor e Sora Maia/ARQUIVO CORREIO

A preservação desses espaços foi apresentada como uma questão ligada não apenas à propriedade da terra, mas também à ancestralidade, às tradições e aos modos de vida das comunidades.

Na educação, os participantes mencionaram episódios de racismo religioso nas escolas e defenderam maior conhecimento sobre a história, a cultura e as tradições afro-brasileiras entre profissionais da educação e servidores que trabalham no atendimento ao público.

Um levantamento coordenado pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro) e pela entidade Ilê Omolu Oxum, realizado com 255 lideranças de terreiros em diferentes regiões do país, apontou que 78,4% dos pais e mães de santo entrevistados já haviam sido alvo de violência por intolerância ou racismo religioso. O estudo foi divulgado em 2022.

Durante o encontro em Salvador, Mameto Lúcia Kamurici, do Terreiro São Jorge Filha da Gomela, destacou a importância de criar espaços para que as próprias comunidades apresentem suas demandas.

“É importantíssimo a gente poder, nesses momentos, falar das nossas demandas, das nossas queixas, daquilo que a gente precisa para continuar existindo. Porque a gente precisa que a nossa voz chegue o mais alto possível”, afirmou.

A advogada Camila Chagas, pesquisadora de temas relacionados ao direito à liberdade religiosa, também ressaltou a oportunidade de levar as reivindicações diretamente ao Tribunal.

“Esse encontro permitiu que as comunidades pudessem colocar aos ouvidos do STF as suas demandas”, disse.

Escuta nos territórios

A visita ao Terreiro Olufanjá integrou a terceira edição do Programa de Escuta Territorializada do STF em Salvador. A programação ocorreu nos dias 15 e 16 de setembro e incluiu também atividades com lideranças indígenas. Segundo o Tribunal, a iniciativa procura identificar demandas e barreiras de acesso à Justiça a partir do contato direto com os territórios.

A Ouvidoria dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais foi criada pelo STF em abril deste ano. O órgão tem entre suas atribuições o atendimento especializado a essas populações e a aproximação do Tribunal com comunidades que enfrentam dificuldades para acessar os canais institucionais.

Ao final da visita, a juíza-ouvidora do STF, Flavia da Costa Viana, afirmou que a presença das instituições nos territórios permite compreender não apenas as demandas apresentadas pelas comunidades, mas também o contexto em que elas surgem, incluindo a relação com território, pertencimento, ancestralidade e modos de vida.

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Tags:

Stf Violência Justiça Terreiros Candomblé

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