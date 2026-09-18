JUSTIÇA

Terreiros relatam ataques, racismo religioso e conflitos por território ao STF

Lideranças ouvidas no Terreiro Olufanjá, em Salvador, também apontaram dificuldades de regularização fundiária e casos de discriminação nas escolas

Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 20:44

Visita ao Terreiro Olufanjá integra a terceira edição do Programa de Escuta Territorializada do STF em Salvador Crédito: Divulgação/ Danielle Magalhães/STF

Lideranças de povos de terreiro relataram casos de racismo religioso, ataques a espaços sagrados e dificuldades relacionadas à regularização dos territórios durante uma visita da Ouvidoria dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais do Supremo Tribunal Federal (STF) ao Terreiro Olufanjá, no bairro Beiru/Tancredo Neves, em Salvador. A atividade fez parte do Programa de Escuta Territorializada, que busca aproximar o sistema de Justiça das comunidades tradicionais.

Entre as situações relatadas estão depredações de símbolos religiosos, ofensas relacionadas ao uso de vestimentas e outros elementos das religiões de matriz africana e episódios de discriminação. As lideranças também apontaram os impactos da expansão urbana e da especulação imobiliária sobre os terreiros, além dos obstáculos para regularizar os terrenos onde essas comunidades estão instaladas.

Terreiros de Salvador 1 de 12

A preservação desses espaços foi apresentada como uma questão ligada não apenas à propriedade da terra, mas também à ancestralidade, às tradições e aos modos de vida das comunidades.

Na educação, os participantes mencionaram episódios de racismo religioso nas escolas e defenderam maior conhecimento sobre a história, a cultura e as tradições afro-brasileiras entre profissionais da educação e servidores que trabalham no atendimento ao público.

Um levantamento coordenado pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro) e pela entidade Ilê Omolu Oxum, realizado com 255 lideranças de terreiros em diferentes regiões do país, apontou que 78,4% dos pais e mães de santo entrevistados já haviam sido alvo de violência por intolerância ou racismo religioso. O estudo foi divulgado em 2022.

Durante o encontro em Salvador, Mameto Lúcia Kamurici, do Terreiro São Jorge Filha da Gomela, destacou a importância de criar espaços para que as próprias comunidades apresentem suas demandas.

“É importantíssimo a gente poder, nesses momentos, falar das nossas demandas, das nossas queixas, daquilo que a gente precisa para continuar existindo. Porque a gente precisa que a nossa voz chegue o mais alto possível”, afirmou.

A advogada Camila Chagas, pesquisadora de temas relacionados ao direito à liberdade religiosa, também ressaltou a oportunidade de levar as reivindicações diretamente ao Tribunal.

“Esse encontro permitiu que as comunidades pudessem colocar aos ouvidos do STF as suas demandas”, disse.

Escuta nos territórios

A visita ao Terreiro Olufanjá integrou a terceira edição do Programa de Escuta Territorializada do STF em Salvador. A programação ocorreu nos dias 15 e 16 de setembro e incluiu também atividades com lideranças indígenas. Segundo o Tribunal, a iniciativa procura identificar demandas e barreiras de acesso à Justiça a partir do contato direto com os territórios.

A Ouvidoria dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais foi criada pelo STF em abril deste ano. O órgão tem entre suas atribuições o atendimento especializado a essas populações e a aproximação do Tribunal com comunidades que enfrentam dificuldades para acessar os canais institucionais.