Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Timbalada, Daniel Vieira e mais: veja onde terá telões e shows gratuitos nos jogos do Brasil na Copa

Em diferentes bairros da cidade, a prefeitura montou uma programação especial

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:00

Timbalada
Timbalada Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir do próximo sábado (13), Salvador começa a vibrar oficialmente na sintonia da Copa do Mundo 2026 com a Seleção Brasileira em campo. Em diferentes bairros da cidade, a prefeitura montou uma programação especial para que moradores e visitantes possam acompanhar as partidas em telões instalados em diversas regiões da capital, além de curtir apresentações musicais gratuitas antes e após os jogos.

A iniciativa chegará a Paripe (Praça João Martins), Cajazeiras (Praça da Pronaica), Itapuã (Prefeitura-Bairro da Avenida Dorival Caymmi) e Ribeira (Final de Linha da Ribeira).

No dia 13, a programação musical reúne nomes como Timbalada e Leozinho Imperador, em Cajazeiras; Iago & Gilberto e Forró do Tico, em Itapuã; Daniel Vieira e Nei de Resenha, na Ribeira; além de Felipe Peixinho, Sabor de Mulher e Gigantes do Brasil, em Paripe.

Veja atrações

Veja atrações por Reprodução
Veja atrações por Reprodução
Veja atrações por Reprodução
Veja atrações por Reprodução
1 de 4
Veja atrações por Reprodução

As atividades terão início às 17h. As atrações dos demais dias de jogo serão divulgadas posteriormente.

Mais recentes

Imagem - PM lotado no Nordeste de Amaralina é alvo de operação por recrutar policiais para grupo de sequestradores

PM lotado no Nordeste de Amaralina é alvo de operação por recrutar policiais para grupo de sequestradores
Imagem - Operação investiga esquema de entrada de drogas no Presídio de Brumado

Operação investiga esquema de entrada de drogas no Presídio de Brumado
Imagem - MP aciona Americanas por atrasos, cancelamentos e falhas em reembolsos de clientes na Bahia

MP aciona Americanas por atrasos, cancelamentos e falhas em reembolsos de clientes na Bahia