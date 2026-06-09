Timbalada, Daniel Vieira e mais: veja onde terá telões e shows gratuitos nos jogos do Brasil na Copa

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:00
A partir do próximo sábado (13), Salvador começa a vibrar oficialmente na sintonia da Copa do Mundo 2026 com a Seleção Brasileira em campo. Em diferentes bairros da cidade, a prefeitura montou uma programação especial para que moradores e visitantes possam acompanhar as partidas em telões instalados em diversas regiões da capital, além de curtir apresentações musicais gratuitas antes e após os jogos.
A iniciativa chegará a Paripe (Praça João Martins), Cajazeiras (Praça da Pronaica), Itapuã (Prefeitura-Bairro da Avenida Dorival Caymmi) e Ribeira (Final de Linha da Ribeira).
No dia 13, a programação musical reúne nomes como Timbalada e Leozinho Imperador, em Cajazeiras; Iago & Gilberto e Forró do Tico, em Itapuã; Daniel Vieira e Nei de Resenha, na Ribeira; além de Felipe Peixinho, Sabor de Mulher e Gigantes do Brasil, em Paripe.
Veja atrações
As atividades terão início às 17h. As atrações dos demais dias de jogo serão divulgadas posteriormente.