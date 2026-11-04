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Timbalada, Nattan e mais: confira atrações de 1º de janeiro no Festival Virada Salvador 2027

Shows acontecem na sexta-feira (1º), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:30

Timbalada Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O terceiro dia do Festival Virada Salvador 2027, na sexta-feira (1º de janeiro), terá shows de Timbalada, Nattan e Zé Vaqueiro. A programação também contará com apresentações de Milsinho Toque Dez e Olodum, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

O evento é gratuito e será realizado entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Ao longo dos cinco dias, o festival terá dois palcos e mais de 100 horas de música.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

Confira as atrações do terceiro dia:

Sexta-feira (01/01)

Timbalada

Milsinho Toque Dez

Nattan

Zé Vaqueiro

Olodum