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Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:30
O terceiro dia do Festival Virada Salvador 2027, na sexta-feira (1º de janeiro), terá shows de Timbalada, Nattan e Zé Vaqueiro. A programação também contará com apresentações de Milsinho Toque Dez e Olodum, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.
O evento é gratuito e será realizado entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Ao longo dos cinco dias, o festival terá dois palcos e mais de 100 horas de música.
Veja atrações do Festival Virada Salvador
Sexta-feira (01/01)
Timbalada
Milsinho Toque Dez
Nattan
Zé Vaqueiro
Olodum
Além do palco principal, o evento contará com o Palco Brisa, cuja programação ainda será divulgada pela organização.