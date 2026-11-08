INSEGURANÇA

Tiroteio na Gamboa deixa dois mortos e assusta moradores: 'Nunca ouvi tantos disparos'

Confronto ocorreu durante a madrugada deste domingo (8); há relatos de homens armados com fuzis

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 10:08

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Um tiroteio na região da Gamboa, em Salvador, deixou pelo menos duas pessoas mortas e outras duas feridas na madrugada deste domingo (8). A sequência de disparos assustou moradores e pessoas que estavam hospedadas nas proximidades. Nas redes sociais, relatos descreveram momentos de tensão durante a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Rondesp BTS e do 18º Batalhão realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre homens armados efetuando disparos na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram duas pessoas baleadas. Uma delas morreu ainda no local, enquanto a outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Durante as ações, os militares avistaram um grupo de homens armados. De acordo com a PM, os suspeitos atiraram contra os agentes, que revidaram. Um dos homens foi encontrado ferido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um fuzil, além de carregador e munições.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. A corporação também confirmou que um homem de 60 anos e uma mulher de 59 ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde. Guias periciais e de remoção foram expedidas, e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

A ocorrência provocou preocupação entre moradores da região. Nas redes sociais, internautas disseram ter ouvido uma intensa troca de tiros durante a madrugada. “Cheguei em casa 2 [horas da madrugada] e pouca e até agora não acabou. Moradores gritando que são moradores, certamente para não serem metralhados. Assustador e revoltante”, escreveu um morador.

Tá rolando um tiroteio na Gamboa de baixo. Daqui do flat que estou hospedado dá pra ouvir tudo. Uma intensa troca de tiros. Só deu tempo de eu chegar do Afropunk pra começar. — gabe (@gabealmmeida) November 8, 2026

Outra moradora afirmou que acordou assustada com a quantidade de disparos. “Moro próximo e acordei assustada, nunca ouvi tantos disparos”. Uma terceira pessoa também descreveu o barulho dos tiros a partir de um imóvel onde estava hospedada, após participar do Afropunk.