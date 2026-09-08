Torcedoras de Bahia e Vitória disputam final de concurso plus size em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:54
Torcedoras de Bahia e Vitória vão ocupar o Espaço Xisto Bahia, em Salvador, no próximo dia 13 de setembro, para a final do Musa Tricolor e Musa Rubro-Negra Plus Size 2026. Marcado para as 15h, o evento reúne candidatas dos dois clubes em uma programação que une futebol, cultura e valorização da diversidade.
A proposta do concurso é dar visibilidade a mulheres gordas e a corpos que fogem dos padrões sociais impostos, com foco na autoestima, no protagonismo e no empoderamento feminino.
Entrada será solidária
Produzido por Paulo Arcanjo, o projeto também se conecta à moda inclusiva, à ancestralidade negra e à valorização da mulher na cultura baiana.
A entrada terá caráter solidário: o público deverá levar 2 kg de alimentos não perecíveis e um produto de limpeza. As doações serão destinadas à IBCM e à Associação Cultural Âncora e Flores (Acaf).
SERVIÇO:
13 de setembro de 2026
15h
Espaço Xisto Bahia – Barris
Entrada solidária: 2 kg de alimentos + 1 produto de limpeza
🎤 Produção: Paulo Arcanjo