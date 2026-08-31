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Torneio ilegal de pássaros termina com 35 detidos e 95 aves resgatadas em Salvador

Ação da Coppa ocorreu na manhã de domingo (30); aves eram mantidas em gaiolas em condições inadequadas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:52

Torneio ilegal ocorria em Águas Claras, onde aves eram mantidas em gaiolas em condições inadequadas
Torneio ilegal ocorria em Águas Claras, onde aves eram mantidas em gaiolas em condições inadequadas Crédito: Divulgação/COPPA

Trinta e cinco pessoas foram detidas e 95 aves silvestres foram resgatadas durante um torneio ilegal de pássaros na manhã deste domingo (30), no bairro de Águas Claras, em Salvador. Os animais eram mantidos em gaiolas e, segundo a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), estavam expostos a barulho e sem condições adequadas de higiene e ventilação.

A polícia chegou ao local após receber uma denúncia sobre a realização irregular da competição. As equipes constataram a ocorrência e identificaram situação caracterizada como crime contra a fauna e maus-tratos aos animais.

Aves de canto mais traficados no país

Curió por Polícia Federal / Divulgação
Bicudo por Polícia Federal / Divulgação
Canário-da-terra por Polícia Federal / Divulgação
Cardeal por Polícia Federal / Divulgação
Azulão por Polícia Federal / Divulgação
Trinca-Ferro por Polícia Federal / Divulgação
Coleirinho por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
papa-capim por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
1 de 10
Curió por Polícia Federal / Divulgação

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação clínica e procedimentos de reabilitação para posterior retorno ao habitat.

Na ação, também foram apreendidas 76 hastes numeradas utilizadas na competição, gaiolas de torneio com capas e gaiolas de voador dos tipos quadrada e arcada, também com capas.

Entre os animais resgatados estavam 50 papa-capins, 30 papa-capins anilhados, um papa-capim de costas cinzas, quatro papa-capins de costas cinzas anilhados, cinco coleirinhas, quatro coleirinhas anilhadas e cinco brejais.

Os 35 detidos foram apresentados na Central de Flagrantes. A ocorrência contou ainda com apoio da companhia responsável pelo policiamento da área, do Batalhão de Cajazeiras e de um ônibus do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), usado para o transporte dos conduzidos e dos materiais apreendidos.

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Aves Coppa Polícia Militar

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