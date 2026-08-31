ÁGUAS CLARAS

Torneio ilegal de pássaros termina com 35 detidos e 95 aves resgatadas em Salvador

Ação da Coppa ocorreu na manhã de domingo (30); aves eram mantidas em gaiolas em condições inadequadas

Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:52

Torneio ilegal ocorria em Águas Claras, onde aves eram mantidas em gaiolas em condições inadequadas Crédito: Divulgação/COPPA

Trinta e cinco pessoas foram detidas e 95 aves silvestres foram resgatadas durante um torneio ilegal de pássaros na manhã deste domingo (30), no bairro de Águas Claras, em Salvador. Os animais eram mantidos em gaiolas e, segundo a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), estavam expostos a barulho e sem condições adequadas de higiene e ventilação.

A polícia chegou ao local após receber uma denúncia sobre a realização irregular da competição. As equipes constataram a ocorrência e identificaram situação caracterizada como crime contra a fauna e maus-tratos aos animais.

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As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação clínica e procedimentos de reabilitação para posterior retorno ao habitat.

Na ação, também foram apreendidas 76 hastes numeradas utilizadas na competição, gaiolas de torneio com capas e gaiolas de voador dos tipos quadrada e arcada, também com capas.

Entre os animais resgatados estavam 50 papa-capins, 30 papa-capins anilhados, um papa-capim de costas cinzas, quatro papa-capins de costas cinzas anilhados, cinco coleirinhas, quatro coleirinhas anilhadas e cinco brejais.