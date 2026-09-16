Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhador fica ferido após desabamento de marquise em prédio no Caminho das Árvores

Homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:06

Marquise de prédio desaba no Caminho das Árvores
Marquise de prédio desaba no Caminho das Árvores Crédito: Codesal

Um trabalhador ficou ferido após o desabamento de uma marquise do edifício Redenção, localizado no bairro Caminho das Árvores, na Avenida Tancredo Neves, na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o trabalhador sofreu um ferimento leve na cabeça e foi prontamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Uma equipe da Codesal realizou uma vistoria no local, notificou o proprietário para que contrate um engenheiro estrutural e determinou a demolição das partes remanescentes que apresentam risco de desabamento.

Marquise desaba no Caminho das Árvores

Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal
Marquise de prédio desaba no Caminho das Árvores por Codesal
1 de 11
Marquise desaba no Caminho das Árvores por Codesal

A orientação é que, em caso de emergência, a população mantenha distância de áreas com risco e acione a Codesal pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. O órgão também recomenda o cadastro gratuito do CEP por SMS, por meio do número 40199.

Leia mais

Imagem - Alunos da UCSal relatam ataque hacker e suspensão de aulas em Salvador

Alunos da UCSal relatam ataque hacker e suspensão de aulas em Salvador

Imagem - Idosa atropela pedestre, perde o controle do carro e cai em córrego de Salvador

Idosa atropela pedestre, perde o controle do carro e cai em córrego de Salvador

Imagem - Prefeito Bruno Reis confirma construção de novo Centro de Convenções de Salvador

Prefeito Bruno Reis confirma construção de novo Centro de Convenções de Salvador

Tags:

Salvador Caminho das Árvores

Mais recentes

Imagem - Miopia pode aumentar o risco de doenças graves nos olhos; veja sete sinais de alerta

Miopia pode aumentar o risco de doenças graves nos olhos; veja sete sinais de alerta
Imagem - Último mangue da orla de Salvador vira parque municipal após desapropriação de R$ 31 milhões

Último mangue da orla de Salvador vira parque municipal após desapropriação de R$ 31 milhões
Imagem - Ônibus que seguia para a Bahia bate em caminhão e deixa 6 mortos e 43 feridos em MG

Ônibus que seguia para a Bahia bate em caminhão e deixa 6 mortos e 43 feridos em MG