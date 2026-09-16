SALVADOR

Trabalhador fica ferido após desabamento de marquise em prédio no Caminho das Árvores

Homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE)

Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:06

Marquise de prédio desaba no Caminho das Árvores Crédito: Codesal

Um trabalhador ficou ferido após o desabamento de uma marquise do edifício Redenção, localizado no bairro Caminho das Árvores, na Avenida Tancredo Neves, na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o trabalhador sofreu um ferimento leve na cabeça e foi prontamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Uma equipe da Codesal realizou uma vistoria no local, notificou o proprietário para que contrate um engenheiro estrutural e determinou a demolição das partes remanescentes que apresentam risco de desabamento.

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