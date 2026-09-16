Trabalhador fica ferido após desabamento de marquise em prédio no Caminho das Árvores

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Millena Marques
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:06
Um trabalhador ficou ferido após o desabamento de uma marquise do edifício Redenção, localizado no bairro Caminho das Árvores, na Avenida Tancredo Neves, na manhã desta quarta-feira (16).
De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o trabalhador sofreu um ferimento leve na cabeça e foi prontamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).
Uma equipe da Codesal realizou uma vistoria no local, notificou o proprietário para que contrate um engenheiro estrutural e determinou a demolição das partes remanescentes que apresentam risco de desabamento.
Marquise desaba no Caminho das Árvores
A orientação é que, em caso de emergência, a população mantenha distância de áreas com risco e acione a Codesal pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. O órgão também recomenda o cadastro gratuito do CEP por SMS, por meio do número 40199.