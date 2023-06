Trabalhador morre após acidente em estrutura de evento de saúde em Salvador

Um trabalhador morreu durante a montagem da estrutura da 11ª Conferência Estadual da Bahia, em Salvador. O evento vai acontecer na Arena Fonte Nova, na próxima semana, e a montagem da estrutura acontecia na área do estacionamento.



Segundo informações do Conselho Estadual da Saúde (CES), Willian Silva de Correia era um dos montadores da tenda principal do evento, que é etapa da conferência nacional e de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e Conselho Estadual de Saúde. Não há detalhes de como ocorreu o acidente.

Willian foi atendido pela ambulância que se encontrava no local, tendo sido levado ao Hospital Geral do Estado, mas acabou não resistindo.

O CES cobrou que a investigação seja realizada com rigor para apontar as causas do acidente. "O Conselho Estadual de Saúde informa que já solicitou esclarecimento da Sesab e da empresa responsável pela montagem do evento sobre as causas do acidente, e acompanhará de perto os desdobramentos", diz a nota divulgada pelo órgão.

O Conselho se solidarizou com os familiares da vítima. "O conselho se solidariza com os familiares e afirma o seu comprometimento com a saúde da população, além de reforçar a importância do fortalecimento na segurança do trabalho para que fatos como este não se repitam", diz outro trecho da nota.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial dos Barris expediu as guias de perícia e remoção.

Sesab e Arena Fonte Nova afirmam que empresa tinha licença

Por nota, a Sesab disse lamentar o falecimento de Willian e que a empresa contratada para a montagem, cujo nome não foi divulgado, "tinha as licenças necessárias, e o funcionário estava com todos os itens de segurança". Além disso, informou que será realizada uma investigação, para apontar as causas do acidente. "A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) se coloca à disposição dos familiares", concluiu.