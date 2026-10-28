LUTO

Trabalhadora que morreu em desabamento de galpão em Salvador completou 41 anos no dia do acidente: 'Ia ter festa surpresa'

Fiscalização vai investigar causas do acidente

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:33

Joseane e Claudia morreram no acidente Crédito: Reprodução

Joseane Raimundo Pereira Silva, uma das duas trabalhadoras que morreram no desabamento de um galpão de reciclagem em Pirajá, em Salvador, completou 41 anos na terça-feira (27), mesmo dia do acidente. Ela separava materiais recicláveis com outras quatro mulheres quando a estrutura do imóvel cedeu.

O desabamento aconteceu à tarde, na Rua Pisca Pisca. Vigas e pilares caíram sobre as trabalhadoras, e Joseane e Claudia Aldeiva Santos Santana morreram no local. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

As outras três mulheres, identificadas como Cleide Santos, Simone Araújo e Rosilene Mendes, foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da rede pública. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Desabamento em Pirajá 1 de 7

Anderson Santos, viúvo de Joseane, disse em entrevista à TV Bahia que a família preparava "uma festa surpresa". "Esperando ela chegar depois do expediente, e isso não aconteceu por irresponsabilidade da empresa", disse. "Uma estrutura daquela, fazendo, construindo, colocam funcionários embaixo, sem capacete, nada. Botaram ali para ser assassinada, chamo de homicídio". O marido disse que teve um "sentimento ruim" e falou para Joseane voltar para casa 12h, mas ela disse que ia esperar o horário. "Ela não estava se sentindo bem também". O marido relatou ainda que Joseane estava com temor de trabalhar embaixo de uma estrutura em construção. "Local de perigo".

A construção era para fechar o galpão e os funcionários parassem de trabalhar ao sol. A obra já acontecia havia cerca de um mês.

Fiscalização vai apurar causas do acidente

A Auditoria-Fiscal do Trabalho na Bahia iniciou uma fiscalização para analisar as circunstâncias do acidente. Os auditores vão inspecionar o local, a obra e as estruturas envolvidas, além de entrevistar trabalhadores, representantes do empregador e testemunhas.

A empresa também será notificada a apresentar documentos relacionados à segurança e à saúde no trabalho, incluindo a documentação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

Conforme as constatações da fiscalização, poderão ser emitidos autos de infração, termos de embargo ou de interdição e notificações para o cumprimento de medidas de segurança. O objetivo, segundo o órgão, é identificar os fatores que causaram o acidente e corrigir irregularidades para evitar novas ocorrências.

Galpão foi interditado

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou que a empresa de reciclagem foi interditada por questões de segurança e pela ausência de alvará de funcionamento.

Os fiscais notificaram o responsável para interromper imediatamente a obra, providenciar a recuperação das estruturas e demolir as partes consideradas instáveis.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a obra no local estava paralisada. O órgão informou que não foi acionado pelo número de emergência 199 e tomou conhecimento do desabamento por terceiros, antes de enviar uma equipe técnica ao endereço.

A Codesal afirmou ainda que, antes do acidente, não havia registro de solicitação de fiscalização ou denúncia referente à estrutura do imóvel.