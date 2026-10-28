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Trabalhadora que morreu em desabamento de galpão em Salvador completou 41 anos no dia do acidente: 'Ia ter festa surpresa'

Fiscalização vai investigar causas do acidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:33

Joseane e Claudia morreram no acidente
Joseane e Claudia morreram no acidente Crédito: Reprodução

Joseane Raimundo Pereira Silva, uma das duas trabalhadoras que morreram no desabamento de um galpão de reciclagem em Pirajá, em Salvador, completou 41 anos na terça-feira (27), mesmo dia do acidente. Ela separava materiais recicláveis com outras quatro mulheres quando a estrutura do imóvel cedeu.

O desabamento aconteceu à tarde, na Rua Pisca Pisca. Vigas e pilares caíram sobre as trabalhadoras, e Joseane e Claudia Aldeiva Santos Santana morreram no local. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

As outras três mulheres, identificadas como Cleide Santos, Simone Araújo e Rosilene Mendes, foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da rede pública. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Desabamento em Pirajá

Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Sédrik Logan
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
Desabamento em Pirajá por Sédrik Logan
Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros
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Desabamento em Pirajá por Corpo de Bombeiros

Anderson Santos, viúvo de Joseane, disse em entrevista à TV Bahia que a família preparava "uma festa surpresa". "Esperando ela chegar depois do expediente, e isso não aconteceu por irresponsabilidade da empresa", disse. "Uma estrutura daquela, fazendo, construindo, colocam funcionários embaixo, sem capacete, nada. Botaram ali para ser assassinada, chamo de homicídio". O marido disse que teve um "sentimento ruim" e falou para Joseane voltar para casa 12h, mas ela disse que ia esperar o horário. "Ela não estava se sentindo bem também". O marido relatou ainda que Joseane estava com temor de trabalhar embaixo de uma estrutura em construção. "Local de perigo". 

A construção era para fechar o galpão e os funcionários parassem de trabalhar ao sol. A obra já acontecia havia cerca de um mês. 

Fiscalização vai apurar causas do acidente

A Auditoria-Fiscal do Trabalho na Bahia iniciou uma fiscalização para analisar as circunstâncias do acidente. Os auditores vão inspecionar o local, a obra e as estruturas envolvidas, além de entrevistar trabalhadores, representantes do empregador e testemunhas.

A empresa também será notificada a apresentar documentos relacionados à segurança e à saúde no trabalho, incluindo a documentação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

Conforme as constatações da fiscalização, poderão ser emitidos autos de infração, termos de embargo ou de interdição e notificações para o cumprimento de medidas de segurança. O objetivo, segundo o órgão, é identificar os fatores que causaram o acidente e corrigir irregularidades para evitar novas ocorrências.

Galpão foi interditado

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou que a empresa de reciclagem foi interditada por questões de segurança e pela ausência de alvará de funcionamento.

Os fiscais notificaram o responsável para interromper imediatamente a obra, providenciar a recuperação das estruturas e demolir as partes consideradas instáveis.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a obra no local estava paralisada. O órgão informou que não foi acionado pelo número de emergência 199 e tomou conhecimento do desabamento por terceiros, antes de enviar uma equipe técnica ao endereço.

A Codesal afirmou ainda que, antes do acidente, não havia registro de solicitação de fiscalização ou denúncia referente à estrutura do imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também atuaram na ocorrência. A área foi isolada e, conforme a avaliação dos técnicos, não há risco para as pessoas que circulam pelo entorno.

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