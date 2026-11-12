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Trabalhadores da saúde fazem protesto por atraso de pagamentos no Hospital Roberto Santos

Ato foi liderado pelo Sindicato de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Bahia (Sinfito-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:59

Protesto dos profissionais de saúde em frente ao Hospital Roberto Santos
Protesto dos profissionais de saúde em frente ao Hospital Roberto Santos Crédito: Reprodução

Trabalhadores da saúde de diferentes categorias realizaram uma manifestação por atraso de pagamentos no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, nesta quinta-feira (12). O protesto ocorreu em frente à unidade de saúde.

O ato foi liderado pelo Sindicato de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Bahia (Sinfito-BA), mas também contou com a participação de profissionais de outras categorias, como médicos e enfermeiros. Além da manifestação, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais paralisaram as atividades que não envolvem atendimentos de emergência no Roberto Santos.

De acordo com o presidente do Sinfito-BA, Gláucio Santana, apenas 30% do efetivo está em serviço, nos setores de UTI e unidades semi-intensivas. O sindicato afirma que também há atrasos nos depósitos do FGTS e no pagamento de outros direitos trabalhistas.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afirmou que realiza pagamentos regulares e consecutivos às entidades contratadas para a prestação de serviços multiprofissionais, entre elas o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) e a Fundação José Silveira.

"Uma equipe técnica da Sesab acompanha de perto a situação dos atrasos nos pagamentos aos profissionais vinculados a essas instituições e mantém interlocução direta com as entidades para monitorar a regularização", diz trecho da nota.

A secretaria informou ainda que efetuou, na última quarta-feira (11), um novo pagamento às duas instituições, que assumiram o compromisso de iniciar os repasses aos profissionais a partir desta quinta-feira (12).

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Salvador

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