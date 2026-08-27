GASTRONOMIA

Tradicional restaurante de comida italiana de Salvador completa 64 anos e transforma clássicos do cardápio em pratos congelados

Bella Napoli celebra 64 anos com nova linha de pratos congelados, que reúne receitas clássicas da casa para serem finalizadas em casa

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:28

Tradicional restaurante de comida italiana de Salvador completa 64 anos e transforma clássicos do cardápio em pratos congelados Crédito: Verônia Rabelo/Divulgação

No ano em que completa 64 anos de história, o Bella Napoli amplia sua atuação para além das mesas do restaurante e lança uma nova linha de produtos. A casa italiana acaba de apresentar o Bella Napoli Facile, uma linha de pratos congelados produzidos artesanalmente e desenvolvidos para serem finalizados pelo próprio cliente em casa.

Entre as primeiras opções estão alguns dos clássicos que fazem parte da trajetória do restaurante, como filé mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango e massas. A linha também inclui o limoncello produzido pela própria casa. Os pratos têm preços entre R$ 60 e R$ 71.

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A proposta é permitir que os clientes mantenham os produtos do Bella Napoli no freezer e preparem as receitas no momento que desejarem. Os pratos podem ser levados para casa ou durante uma temporada na praia ou no campo e seguem diretamente do freezer para o forno, seguindo as orientações de finalização. “Queremos facilitar a vida das pessoas e permitir que elas possam levar a nossa cozinha para casa, para a praia ou para o campo e preparar o prato no momento em que desejarem”, explica Gianfrancesco Angelino, chef e proprietário do Bella Napoli.

Segundo Angelino, o Bella Napoli Facile tem uma proposta diferente do serviço de delivery que já é oferecido pelo restaurante. Enquanto no delivery o cliente recebe a refeição pronta e quente, preparada para chegar à mesa como sairia da cozinha, a nova linha permite que o prato seja armazenado e preparado posteriormente.

“No delivery, o cliente recebe o prato pronto e quente, exatamente como sairia da nossa cozinha para o salão. O Facile tem outra proposta: é produzido artesanalmente, congelado e pode ficar no freezer até o momento de ser consumido. Basta retirar e levar ao forno”, explica.