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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:28
No ano em que completa 64 anos de história, o Bella Napoli amplia sua atuação para além das mesas do restaurante e lança uma nova linha de produtos. A casa italiana acaba de apresentar o Bella Napoli Facile, uma linha de pratos congelados produzidos artesanalmente e desenvolvidos para serem finalizados pelo próprio cliente em casa.
Entre as primeiras opções estão alguns dos clássicos que fazem parte da trajetória do restaurante, como filé mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango e massas. A linha também inclui o limoncello produzido pela própria casa. Os pratos têm preços entre R$ 60 e R$ 71.
Tradicional restaurante de comida italiana de Salvador completa 64 anos e transforma clássicos do cardápio em pratos congelados
A proposta é permitir que os clientes mantenham os produtos do Bella Napoli no freezer e preparem as receitas no momento que desejarem. Os pratos podem ser levados para casa ou durante uma temporada na praia ou no campo e seguem diretamente do freezer para o forno, seguindo as orientações de finalização. “Queremos facilitar a vida das pessoas e permitir que elas possam levar a nossa cozinha para casa, para a praia ou para o campo e preparar o prato no momento em que desejarem”, explica Gianfrancesco Angelino, chef e proprietário do Bella Napoli.
Segundo Angelino, o Bella Napoli Facile tem uma proposta diferente do serviço de delivery que já é oferecido pelo restaurante. Enquanto no delivery o cliente recebe a refeição pronta e quente, preparada para chegar à mesa como sairia da cozinha, a nova linha permite que o prato seja armazenado e preparado posteriormente.
“No delivery, o cliente recebe o prato pronto e quente, exatamente como sairia da nossa cozinha para o salão. O Facile tem outra proposta: é produzido artesanalmente, congelado e pode ficar no freezer até o momento de ser consumido. Basta retirar e levar ao forno”, explica.
O lançamento ocorre no mesmo ano em que o Bella Napoli celebra 64 anos de história em Salvador. Fundado em 1962, o restaurante atravessou gerações preservando a tradição da cozinha italiana e, ao mesmo tempo, incorporando novos formatos ao negócio. Com o Bella Napoli Facile, a marca aposta na praticidade, mas mantém como base as receitas e os processos utilizados em sua cozinha. Inicialmente, os produtos da nova linha estarão disponíveis no próprio Bella Napoli.