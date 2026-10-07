Tradicional supermercado de Salvador fecha as portas após 30 anos em bairro nobre

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Esther Morais
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:09
Um dos supermercados mais tradicionais de Salvador, o Mix Bahia fechou as portas no início de outubro na unidade da Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, bairro nobre da capital baiana. O estabelecimento atuava no local há cerca de 30 anos.
O encerramento das atividades foi anunciado por meio de um cartaz na frente da loja. “Informamos com carinho e respeito a descontinuidade dos serviços prestados pelo nosso supermercado”, diz o banner. “Foram anos de encontro. Nosso muito obrigado”, acrescenta.
Ofertas do Mix Bahia
Segundo moradores, o local era alugado e o proprietário pediu o imóvel de volta. Procurado, o supermercado não deu mais informações. O espaço segue aberto.
A rede de supermercados Mix Bahia possui mais de 20 lojas espalhadas por diversos bairros de Salvador e um total de 30 unidades, contando a Região Metropolitana e interior do estado.