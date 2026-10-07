FIM DAS ATIVIDADES

Tradicional supermercado de Salvador fecha as portas após 30 anos em bairro nobre

Fechamento foi anunciado em cartaz exibido na porta do estabelecimento

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:09

Tradicional supermercado de Salvador fecha as portas após 30 anos em bairro nobre Crédito: Reprodução / Google Maps

Um dos supermercados mais tradicionais de Salvador, o Mix Bahia fechou as portas no início de outubro na unidade da Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, bairro nobre da capital baiana. O estabelecimento atuava no local há cerca de 30 anos.

O encerramento das atividades foi anunciado por meio de um cartaz na frente da loja. “Informamos com carinho e respeito a descontinuidade dos serviços prestados pelo nosso supermercado”, diz o banner. “Foram anos de encontro. Nosso muito obrigado”, acrescenta.

Ofertas do Mix Bahia 1 de 5

Segundo moradores, o local era alugado e o proprietário pediu o imóvel de volta. Procurado, o supermercado não deu mais informações. O espaço segue aberto.