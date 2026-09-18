POLÍCIA

Traficante do Baralho do Crime é morto durante operação em Salvador

Investigado em 16 inquéritos, homem foi localizado por equipes do Denarc e da Core no bairro de Valéria.

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:11

Nego Drama foi morto durante operação em Salvador Crédito: Reprodução

Uma ação da Polícia Civil terminou com a morte de Nilson Marinho da Silva Neto, conhecido como “Nego Drama”, 29 anos, na manhã desta sexta-feira (18), no bairro de Valéria, em Salvador. Integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele tinha sete mandados de prisão em aberto e era investigado em 16 inquéritos policiais.

Segundo a corporação, houve confronto quando as equipes chegaram ao ponto indicado para cumprir o mandado de prisão. Ainda conforme a Polícia Civil, “Nego Drama” teria atirado contra os agentes e acabou atingido durante a reação policial. Ferido, ele foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era investigado por suposta participação em uma organização criminosa com atuação na Região Metropolitana de Salvador. Do total de inquéritos atribuídos a ele, 14 tratam de investigações sobre homicídios e dois estão relacionados ao tráfico de drogas. “Nego Drama” aparecia na carta Cinco de Espadas do Baralho do Crime, ferramenta utilizada pela SSP-BA para divulgação de foragidos considerados de alta periculosidade.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime 1 de 52

Entre os casos relacionados aos mandados de prisão está a investigação das mortes de Wellington de Lima Pereira e Hosana Yanna. Outra ordem judicial diz respeito ao assassinato do adolescente Kaue Batista dos Santos, de 16 anos. O jovem foi morto a tiros dentro da própria residência, no bairro do Gravatá, em Camaçari. O investigado também tinha registro anterior de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A localização do suspeito foi obtida a partir de informações de inteligência reunidas pela 4ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Região Metropolitana (4ª DTE/RMS), unidade do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC). Cerca de 50 policiais do DENARC e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) participaram da segunda fase da Operação Fariseus.