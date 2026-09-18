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Traficante do Baralho do Crime é morto durante operação em Salvador

Investigado em 16 inquéritos, homem foi localizado por equipes do Denarc e da Core no bairro de Valéria.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:11

Nego Drama foi morto durante operação em Salvador
Nego Drama foi morto durante operação em Salvador Crédito: Reprodução

Uma ação da Polícia Civil terminou com a morte de Nilson Marinho da Silva Neto, conhecido como “Nego Drama”, 29 anos, na manhã desta sexta-feira (18), no bairro de Valéria, em Salvador. Integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele tinha sete mandados de prisão em aberto e era investigado em 16 inquéritos policiais.

Segundo a corporação, houve confronto quando as equipes chegaram ao ponto indicado para cumprir o mandado de prisão. Ainda conforme a Polícia Civil, “Nego Drama” teria atirado contra os agentes e acabou atingido durante a reação policial. Ferido, ele foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era investigado por suposta participação em uma organização criminosa com atuação na Região Metropolitana de Salvador. Do total de inquéritos atribuídos a ele, 14 tratam de investigações sobre homicídios e dois estão relacionados ao tráfico de drogas. “Nego Drama” aparecia na carta Cinco de Espadas do Baralho do Crime, ferramenta utilizada pela SSP-BA para divulgação de foragidos considerados de alta periculosidade.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Entre os casos relacionados aos mandados de prisão está a investigação das mortes de Wellington de Lima Pereira e Hosana Yanna. Outra ordem judicial diz respeito ao assassinato do adolescente Kaue Batista dos Santos, de 16 anos. O jovem foi morto a tiros dentro da própria residência, no bairro do Gravatá, em Camaçari. O investigado também tinha registro anterior de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A localização do suspeito foi obtida a partir de informações de inteligência reunidas pela 4ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Região Metropolitana (4ª DTE/RMS), unidade do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC). Cerca de 50 policiais do DENARC e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) participaram da segunda fase da Operação Fariseus.

Na operação, os policiais também apreenderam uma pistola, munições e outros materiais que podem auxiliar no avanço das investigações. A arma deverá passar por perícia para verificar se foi utilizada em outros crimes registrados na região. A segunda fase da Operação Fariseus foi realizada com base em informações de inteligência e teve como foco o cumprimento de ordens judiciais contra investigados ligados ao tráfico e a crimes violentos.

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Tags:

Salvador Operação Baralho do Crime Traficante

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