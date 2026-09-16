CRIME

Traficante do Baralho do Crime forneceu armas para suspeitos envolvidos em ação policial com nove mortos em Cajazeiras

Criminoso procurado teria abastecido o grupo interceptado pela PM

Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:49

Pablo Carvalho, o “Messi”, teria fornecido armas para suspeitos interceptados Crédito: Reprodução

Pablo Carvalho dos Santos, conhecido como “Messi” e apontado como o 2 de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), teria fornecido armas aos nove homens mortos durante uma ação da Polícia Militar em Cajazeiras, em Salvador. A informação foi divulgada pela SSP-BA após a operação realizada na tarde de terça-feira (15).

Segundo a polícia, o grupo foi interceptado por equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO). Na ação, foram apreendidos quatro fuzis de calibres 5,56 e 7,62, além de uma carabina, uma espingarda, pistolas, carregadores, colete balístico, munições e drogas. A SSP-BA informou que os homens tinham passagens pela polícia.

Nove homens foram mortos em Cajazeiras 1 de 7

Nove suspeitos morreram após serem socorridos e levados ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II. O principal alvo da operação era William Couto Neves, apontado como responsável pelo transporte de armas e munições para uma facção criminosa. Também morreram Aldemir Junior Teixeira do Amaral, André Luis Santos de Jesus, Eduardo Santos de Alcantara, Ronald Batista Reis da Silva, Wesley da Silva Pimentel, Marcos Vinicius dos Santos Barbosa, Adalberto de Jesus Neto e Iuri dos Santos Dias.

De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, as equipes receberam informações de que integrantes de uma facção planejavam atacar membros de um grupo rival na região. O policiamento foi reforçado, e os agentes entraram na área de mata entre Cajazeiras V e Cajazeiras XI. Ainda conforme a PM, os policiais encontraram homens armados, que teriam atirado contra as equipes antes de fugir, dando início ao confronto.

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