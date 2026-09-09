CRIME

Traficante do Comando Vermelho foge do Rio para se esconder na Bahia e é preso em Salvador

Bruno Leonardo Castro Santos teria deixado o Rio de Janeiro para tentar escapar da Justiça e foi localizado no bairro de Itapuã

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:42

Bruno Leonardo Castro Santos foi localizado na manhã de terça-feira (8) Crédito: Reprodução

Um traficante identificado como Bruno Leonardo Castro Santos, que é apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) do Rio de Janeiro, foi preso em Salvador enquanto tentava se esconder. O investigado foi localizado na manhã desta terça-feira (8), no bairro de Itapuã, com três mandados de prisão em aberto.

Segundo as investigações, o suspeito teria deixado o Rio de Janeiro e vindo para a Bahia justamente com a intenção de evitar a prisão. Ele está envolvido em crimes como tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. Até por isso, contra ele havia três ordens judiciais de prisão.

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As circunstâncias da prisão e os detalhes dos mandados serão utilizados pelas autoridades para dar continuidade às investigações sobre a atuação do suspeito e sua possível participação nas atividades da organização criminosa. A prisão ocorreu durante uma nova etapa da Operação Artemis, iniciativa de caráter permanente voltada ao combate ao crime organizado na Bahia.

