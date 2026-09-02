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Tráfico e extorsão: saiba quem são os seis presos em operação contra crimes contra turistas no Farol da Barra

Investigação aponta que suspeitos abordavam turistas entre a sinaleira e o Farol da Barra

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:07

Gabriel e Estenio estão entre os presos
Gabriel e Estenio estão entre os presos Crédito: Reprodução

Seis suspeitos foram presos nesta quarta-feira (2) durante a Operação Lighthouse, deflagrada pela Polícia Civil em Salvador, Lauro de Freitas e Valença. Segundo fontes policiais consultadas pela reportagem, os detidos são Leandro Silva Santos, Samuel Gomes da Silva, Luís Henrique Santos Sousa, Jonathas Batista Santos, Gabriel Chagas de Araújo da Silva e Estenio dos Santos Sousa. O grupo é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e extorsão de turistas na região do Farol da Barra, em Salvador.

De acordo com as investigações, os suspeitos abordavam pessoas que circulavam pelo ponto turístico, principalmente no trecho entre a sinaleira e o Farol da Barra. Eles ofereciam entorpecentes aos turistas e, durante as negociações, adotavam uma abordagem intimidatória para praticar extorsões. A apuração aponta que os seis presos fariam parte do mesmo grupo criminoso que atuava na região.

Saiba quem são os falsos guardadores presos por tráfico e extorsão

Leandro Silva Santos por Reprodução
Samuel Gomes da Silva por Reprodução
Luís Henrique Santos Sousa por Reprodução
Jonathas Batista Santos por Reprodução
Gabriel Chagas de Araújo da Silva por Reprodução
Estenio dos Santos Sousa por Reprodução
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Leandro Silva Santos por Reprodução

As investigações também indicam que a estrutura utilizada pelo grupo mudou após dois integrantes serem presos em flagrante, em abril deste ano. A partir de então, os suspeitos passaram a usar um veículo e um apartamento como pontos de apoio para guardar drogas e viabilizar as vendas. Os locais teriam sido utilizados para dar continuidade às atividades criminosas sem manter todo o material diretamente na área turística.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, as equipes apreenderam duas pistolas, uma arma de fogo falsa, um documento com indícios de falsificação, celulares e uma caneta emagrecedora sem documentação de origem. O material foi localizado no decorrer das ações realizadas pelas forças de segurança nos municípios envolvidos na operação.

As prisões aconteceram em diferentes pontos da Bahia: Nazaré e Jardim Armação, em Salvador; Buraquinho, em Lauro de Freitas; e no município de Valença. A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC), com participação do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e da Coordenação de Operações Especiais (CORE).

Os seis suspeitos permanecem à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para esclarecer a participação individual de cada um e identificar outros possíveis envolvidos.

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Tags:

Farol da Barra Falsos Guardadores Tráfico E Extorsão Operação Lighthouse

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