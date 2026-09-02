CRIME

Tráfico e extorsão: saiba quem são os seis presos em operação contra crimes contra turistas no Farol da Barra

Investigação aponta que suspeitos abordavam turistas entre a sinaleira e o Farol da Barra

Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:07

Gabriel e Estenio estão entre os presos Crédito: Reprodução

Seis suspeitos foram presos nesta quarta-feira (2) durante a Operação Lighthouse, deflagrada pela Polícia Civil em Salvador, Lauro de Freitas e Valença. Segundo fontes policiais consultadas pela reportagem, os detidos são Leandro Silva Santos, Samuel Gomes da Silva, Luís Henrique Santos Sousa, Jonathas Batista Santos, Gabriel Chagas de Araújo da Silva e Estenio dos Santos Sousa. O grupo é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e extorsão de turistas na região do Farol da Barra, em Salvador.

De acordo com as investigações, os suspeitos abordavam pessoas que circulavam pelo ponto turístico, principalmente no trecho entre a sinaleira e o Farol da Barra. Eles ofereciam entorpecentes aos turistas e, durante as negociações, adotavam uma abordagem intimidatória para praticar extorsões. A apuração aponta que os seis presos fariam parte do mesmo grupo criminoso que atuava na região.

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As investigações também indicam que a estrutura utilizada pelo grupo mudou após dois integrantes serem presos em flagrante, em abril deste ano. A partir de então, os suspeitos passaram a usar um veículo e um apartamento como pontos de apoio para guardar drogas e viabilizar as vendas. Os locais teriam sido utilizados para dar continuidade às atividades criminosas sem manter todo o material diretamente na área turística.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, as equipes apreenderam duas pistolas, uma arma de fogo falsa, um documento com indícios de falsificação, celulares e uma caneta emagrecedora sem documentação de origem. O material foi localizado no decorrer das ações realizadas pelas forças de segurança nos municípios envolvidos na operação.

As prisões aconteceram em diferentes pontos da Bahia: Nazaré e Jardim Armação, em Salvador; Buraquinho, em Lauro de Freitas; e no município de Valença. A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC), com participação do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e da Coordenação de Operações Especiais (CORE).