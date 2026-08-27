VIA LIBERADA

Trânsito é normalizado na Avenida Garibaldi após incêndio atingir residência

Chamas atingiram o imóvel situado nas proximidades da Praça Lord Cochrane

Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:36

Incêndio atingiu casa e interditou Avenida Garibaldi Crédito: TV Bahia

O trânsito na Avenida Garibaldi, em Salvador, foi normalizado às 14h12 desta quinta-feira (27), após uma interdição parcial provocada por um incêndio de grandes proporções em uma residência localizada na via. A informação foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

As chamas atingiram o imóvel situado nas proximidades da Praça Lord Cochrane, próximo à subida da Rua Ferreira Santos. Com a intensidade do fogo, parte da estrutura da casa chegou a desabar.

Incêndio atingiu casa e interditou Avenida Garibaldi 1 de 5

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram o trabalho de combate e contenção das chamas. Durante a operação, uma faixa da Avenida Garibaldi, no sentido Vasco da Gama, precisou ser interditada para garantir a segurança da área e permitir a atuação das equipes de emergência.

O proprietário do imóvel precisou ser contido por policiais militares após tentar entrar na residência. Segundo informações apuradas pela TV Bahia, ele estava preocupado com a possibilidade de cães ainda estarem dentro da casa.