Trânsito é normalizado na Avenida Garibaldi após incêndio atingir residência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:36
O trânsito na Avenida Garibaldi, em Salvador, foi normalizado às 14h12 desta quinta-feira (27), após uma interdição parcial provocada por um incêndio de grandes proporções em uma residência localizada na via. A informação foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).
As chamas atingiram o imóvel situado nas proximidades da Praça Lord Cochrane, próximo à subida da Rua Ferreira Santos. Com a intensidade do fogo, parte da estrutura da casa chegou a desabar.
Incêndio atingiu casa e interditou Avenida Garibaldi
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram o trabalho de combate e contenção das chamas. Durante a operação, uma faixa da Avenida Garibaldi, no sentido Vasco da Gama, precisou ser interditada para garantir a segurança da área e permitir a atuação das equipes de emergência.
O proprietário do imóvel precisou ser contido por policiais militares após tentar entrar na residência. Segundo informações apuradas pela TV Bahia, ele estava preocupado com a possibilidade de cães ainda estarem dentro da casa.
Até o momento, não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. A ocorrência segue em andamento.