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Trânsito em Salvador sofre alterações para show da banda Maroon 5

Principais bairros afetados serão Saúde, Engenho Velho de Brotas, Brotas e Nazaré

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:55

Maroon 5 retorna à Salvador após dez anos para show na Arena Fonte Nova
Maroon 5 retorna à Salvador após dez anos para show na Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/Hugh Lippe

Por conta da apresentação da banda Maroon5 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (10), o trânsito no entorno do estádio sofrerá modificações. Os principais bairros que passarão por alterações no tráfego são: Saúde, Engenho Velho de Brotas, Brotas e Nazaré.

Durante a operação, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará o controle de fluxo de veículos, auxiliando na travessia de pedestres e fiscalização para coibir estacionamento irregular, das 14h às 23h30, nas seguintes vias:

  1. Ladeira Fonte das Pedras
  2. Av. Joana Angélica
  3. Av. Presidente Castelo Branco
  4. Av. Presidente Costa e Silva
  5. Av. Vasco da Gama
  6. Rua José Leonidio de Sena
  7. Rua Prof. Anfrísia Santiago
  8. Rua Arquimedes Gonçalves
  9. Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira
  10. Rua Santa Clara
  11. Viaduto dos Engenheiros

Maroon 5

Maroon 5 por Reprodução
Maroon 5 por Reprodução
Maroon 5 por Reprodução
Maroon 5 por Reprodução
Maroon 5 por Reprodução
Maroon 5 por Reprodução
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Maroon 5 por Reprodução

Os veículos que trafegam pelos trechos anteriormente interditados terão outras opções de tráfego. Aos que partem da Av. Joana Angélica com destino ao Dique do Tororó, a opção será seguir pela Av. Presidente Castelo Branco / Vale de Nazaré, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Além disso, os veículos vindos da Av. Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), com destino à Estação da Lapa, ao Politeama e à Av. Centenário, deverão seguir pela Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

De acordo com a Transalvador, os desvios e bloqueios na Ladeira da Fonte das Pedras entram em vigor de forma gradativa, a partir das 14h.

Serão instaladas as Barreiras Fixas (BF) nas seguintes vias, das 14h às 23h30:

  1. BF 01 – Av. Joana Angélica / Ladeira da Fonte das Pedras
  2. BF 02 – Rua Prof. Anfrísia Santiago / Ladeira da Fonte das Pedras
  3. BF 03 – Ladeira Fonte das Pedras (mergulho) / Acesso ao Dique
  4. BF 04 – Rua do Carro / ao lado do Fórum Ruy Barbosa
  5. BF 05 – Av. Vasco da Gama, sentido Bonocô / Al do Dique (retorno estacionamento da Porteira)

Nas seguintes vias, das 14h às 23h30, serão instaladas as Barreiras Móveis (BM):

  1. BM 01 – Av. Joana Angélica / Ladeira Fonte das Pedras (parte alta)
  2. BM 02 – Av. Vasco da Gama (Princesa das Baterias) / Ladeira da Fonte das Pedras
  3. BM 03 – Av. Mario Leal Ferreira / Alça de acesso ao Dique do Tororó
  4. BM 04 – Av. Presidente Castelo Branco / Acesso ao Dique do Tororó
  5. BM 05 – Av. Presidente Costa e Silva / retorno para acesso à Rua Djalma Dutra, em frente ao Estádio Casa de Apostas Arena Fonte Nova

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