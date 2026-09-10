Trânsito em Salvador sofre alterações para show da banda Maroon 5

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:55
Por conta da apresentação da banda Maroon5 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (10), o trânsito no entorno do estádio sofrerá modificações. Os principais bairros que passarão por alterações no tráfego são: Saúde, Engenho Velho de Brotas, Brotas e Nazaré.
Durante a operação, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará o controle de fluxo de veículos, auxiliando na travessia de pedestres e fiscalização para coibir estacionamento irregular, das 14h às 23h30, nas seguintes vias:
Maroon 5
Os veículos que trafegam pelos trechos anteriormente interditados terão outras opções de tráfego. Aos que partem da Av. Joana Angélica com destino ao Dique do Tororó, a opção será seguir pela Av. Presidente Castelo Branco / Vale de Nazaré, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.
Além disso, os veículos vindos da Av. Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), com destino à Estação da Lapa, ao Politeama e à Av. Centenário, deverão seguir pela Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.
De acordo com a Transalvador, os desvios e bloqueios na Ladeira da Fonte das Pedras entram em vigor de forma gradativa, a partir das 14h.
Serão instaladas as Barreiras Fixas (BF) nas seguintes vias, das 14h às 23h30:
Nas seguintes vias, das 14h às 23h30, serão instaladas as Barreiras Móveis (BM):