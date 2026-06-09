SALVADOR

Trânsito na BR-324 é alterado para nova etapa de obras do VLT; veja mudanças

Intervenções ocorrerão entre a próxima quinta-feira (11) e o sábado (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:48

Obras fazem parte do conograma de implantação do VLT Crédito: Divulgação/VLT

O trânsito na região da BR-324, em Salvador, será alterado mais uma vez em decorrência das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). As intervenções ocorrerão entre a próxima quinta-feira (11) e o sábado (13), sempre no período noturno, das 22h às 4h.

Conforme divulgado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), nesta etapa será concluído o contraventamento das vigas e realizada a instalação das pré-lajes de concreto, estruturas fundamentais para a construção do viaduto que passará sobre a BR-324 e por onde circulará o novo modal.

Durante a operação, haverá alterações temporárias no tráfego, com bloqueios programados e desvios nos trechos afetados. As mudanças serão devidamente sinalizadas pelas equipes responsáveis.