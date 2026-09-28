SERVIÇO

Transporte em Salvador será gratuito no primeiro turno das eleições

Operação especial ocorrerá das 6h às 20h

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:50

Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O sistema de transporte coletivo de Salvador irá operar de forma gratuita durante o primeiro turno das eleições, que acontece no próximo domingo (4). A operação especial ocorrerá das 6h às 20h.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a gratuidade será válida para os ônibus do sistema convencional, além do BRT, do STEC (amarelinhos) e do Elevador Lacerda, excepcionalmente neste domingo de eleição. Os ônibus do sistema convencional circularão sem cobrador, e os usuários deverão embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras dos veículos.

Durante todo o dia, o transporte na cidade irá operar com 100% da frota, a mesma utilizada em dias úteis. A Semob suspendeu a redução que normalmente ocorre aos domingos para garantir que os eleitores tenham à disposição veículos suficientes para comparecer à votação.