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Transporte em Salvador será gratuito no primeiro turno das eleições

Operação especial ocorrerá das 6h às 20h

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:50

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O sistema de transporte coletivo de Salvador irá operar de forma gratuita durante o primeiro turno das eleições, que acontece no próximo domingo (4). A operação especial ocorrerá das 6h às 20h.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a gratuidade será válida para os ônibus do sistema convencional, além do BRT, do STEC (amarelinhos) e do Elevador Lacerda, excepcionalmente neste domingo de eleição. Os ônibus do sistema convencional circularão sem cobrador, e os usuários deverão embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras dos veículos.

Durante todo o dia, o transporte na cidade irá operar com 100% da frota, a mesma utilizada em dias úteis. A Semob suspendeu a redução que normalmente ocorre aos domingos para garantir que os eleitores tenham à disposição veículos suficientes para comparecer à votação.

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Já o Elevador Lacerda funcionará normalmente, das 7h às 21h30, sem cobrança de tarifa.

Tags:

Salvador Eleições

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