Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por conta dos fortes ventos

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 17h30 desta sexta-feira (2), em Salvador, e às 18h, em Mar Grande. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) os operadores do sistema decidiram encerrar as operações por conta dos fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos.



A Travessia Salvador-Mar Grande vinha operando normalmente desde às 5h da manhã de hoje e cumprindo horários pontuais de saída de meia em meia hora dos terminais. Ainda de acordo com a Astramab, os operadores levaram em consideração a opinião dos comandantes das embarcações, apontando que, por segurança, já que a situação poderia afetar as condições de navegação.