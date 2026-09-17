TRÂNSITO

Trecho da BR-324 é interditado totalmente em Salvador por causa de obras

Bloqueio ocorre no sentido crescente da pista principal, com desvio do trânsito para a via marginal

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:45

Trecho da BR-324 em Salvador Crédito: Google Maps

Um trecho da BR-324, em Salvador, foi totalmente interditado no sentido crescente da pista principal na noite de quarta-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre no km 616, na altura do bairro de Águas Claras, com o trânsito sendo direcionado para a via marginal.

A interdição teve início por volta das 21h15 e foi necessária para permitir a passagem de peças estruturais utilizadas nas obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador. Até o momento do registro não havia congestionamento no trecho.

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15