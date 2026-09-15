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Trecho da BR-324 em Salvador será interditado para obras; veja horários

Intervenção começa na quarta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:47

Trecho da BR-324 em Salvador será interditado para obras; veja horários
Trecho da BR-324 em Salvador será interditado para obras; veja horários Crédito: Divulgação

Um trecho da BR-324, em Salvador, será interditado temporariamente a partir desta quarta-feira (16) devido às obras do VLT Salvador e Região Metropolitana. A intervenção será realizada na altura de Águas Claras, sempre das 22h às 4h, até o dia 26 de setembro.

A medida será necessária para o lançamento dos fechamentos laterais do vão central de um viaduto localizado sobre a rodovia.

Confira os radares espalhados na BR-324

Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
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Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO

Durante o período de intervenção, haverá alterações no fluxo de veículos nos sentidos Salvador, Feira de Santana, Águas Claras e na ligação com a Estrada do Derba. Rotas alternativas serão indicadas aos motoristas.

A orientação é que os condutores fiquem atentos à sinalização no local e utilizem os desvios indicados durante o período de interdição.

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