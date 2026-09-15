TRÂNSITO

Trecho da BR-324 em Salvador será interditado para obras; veja horários

Intervenção começa na quarta-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:47

Trecho da BR-324 em Salvador será interditado para obras; veja horários Crédito: Divulgação

Um trecho da BR-324, em Salvador, será interditado temporariamente a partir desta quarta-feira (16) devido às obras do VLT Salvador e Região Metropolitana. A intervenção será realizada na altura de Águas Claras, sempre das 22h às 4h, até o dia 26 de setembro.

A medida será necessária para o lançamento dos fechamentos laterais do vão central de um viaduto localizado sobre a rodovia.

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15

Durante o período de intervenção, haverá alterações no fluxo de veículos nos sentidos Salvador, Feira de Santana, Águas Claras e na ligação com a Estrada do Derba. Rotas alternativas serão indicadas aos motoristas.