Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três apostas de Salvador ganham até R$ 31 mil na Quina; confira resultado

Bilhetes foram premiados no sorteio realizado na noite de quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:47

Quina
Quina Crédito: Reprodução

Três apostas registradas em Salvador foram premiadas no concurso 7159 da Quina, sorteado na noite de quarta-feira (4). Os bilhetes acertaram quatro dezenas e garantiram prêmios de R$ 15.628,16 e R$ 31.256,32.

Duas apostas, uma feita na Lotérica Super Sorte e outra pelo canal digital, receberam R$ 15.628,16 cada. Já o bilhete registrado na Loterias Salvador Norte garantiu R$ 31.256,32, correspondente a dois prêmios pela faixa de quatro acertos.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
1 de 12
Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

As dezenas sorteadas foram 20, 43, 51, 62 e 69.

No concurso, uma aposta acertou os cinco números e levou o prêmio principal de R$ 11.825.641,07. Outras 31 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 15.628,16 cada.

O próximo concurso da Quina será realizado nesta quinta-feira (5), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

Tags:

Quina

Mais recentes

Imagem - Esquema de desvio de cargas de compras online com prejuízo de R$ 500 mil é alvo de operação na Bahia

Esquema de desvio de cargas de compras online com prejuízo de R$ 500 mil é alvo de operação na Bahia
Imagem - Aposta única da Bahia ganha mais de R$ 26 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta única da Bahia ganha mais de R$ 26 mil na Mega-Sena; confira resultado
Imagem - Barriga inchada e gases em excesso: quando a dificuldade de arrotar pode ser um problema de saúde

Barriga inchada e gases em excesso: quando a dificuldade de arrotar pode ser um problema de saúde