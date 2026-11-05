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Três apostas de Salvador ganham até R$ 31 mil na Quina; confira resultado

Bilhetes foram premiados no sorteio realizado na noite de quarta-feira (4)

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:47

Quina Crédito: Reprodução

Três apostas registradas em Salvador foram premiadas no concurso 7159 da Quina, sorteado na noite de quarta-feira (4). Os bilhetes acertaram quatro dezenas e garantiram prêmios de R$ 15.628,16 e R$ 31.256,32.

Duas apostas, uma feita na Lotérica Super Sorte e outra pelo canal digital, receberam R$ 15.628,16 cada. Já o bilhete registrado na Loterias Salvador Norte garantiu R$ 31.256,32, correspondente a dois prêmios pela faixa de quatro acertos.

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As dezenas sorteadas foram 20, 43, 51, 62 e 69.

No concurso, uma aposta acertou os cinco números e levou o prêmio principal de R$ 11.825.641,07. Outras 31 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 15.628,16 cada.