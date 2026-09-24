POLÍCIA

Três corpos são encontrados em mata de Cajazeiras uma semana após operação com nove mortos

Cadáveres não foram identificados

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:01

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três corpos, ainda sem identificação formal, foram localizados no bairro de Cajazeiras V, em Salvador, na quarta-feira (23). Os cadáveres foram encontrados uma semana após a operação da Polícia Militar que deixou nove mortos na região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º Batalhão foram acionados para uma ocorrência de encontro de três cadáveres em uma área de mata do bairro. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado em seguida.

A Polícia Civil informou que os laudos vão auxiliar na identificação das vítimas e no esclarecimento das circunstâncias das mortes.

Nove mortos em operação

Nove homens morreram na tarde da terça-feira (15), durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador. Segundo as autoridades policiais, todos seriam integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM).

Nove homens foram mortos em Cajazeiras 1 de 7

O principal alvo da operação que terminou com as mortes era William Couto Neves, apontado como responsável pelo transporte de armas e munições para uma facção criminosa. Além dele, morreram na ação, segundo a TV Bahia:

Aldemir Junior Teixeira do Amaral;

André Luis Santos de Jesus;

Eduardo Santos de Alcântara;

Ronald Batista Reis da Silva;

Wesley da Silva Pimentel;

Marcos Vinicius dos Santos Barbosa;

Adalberto de Jesus Neto;

Iuri dos Santos Dias.

A polícia informou ter recebido a denúncia de que integrantes de uma facção fariam um ataque contra membros de outro grupo criminoso na região. Diante da informação, houve reforço do policiamento e equipes realizaram incursões na área de mata que liga os dois bairros.

De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, os agentes encontraram homens armados, que dispararam contra as equipes e fugiram pela mata. Houve confronto durante a tentativa de prisão.