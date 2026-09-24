Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três corpos são encontrados em mata de Cajazeiras uma semana após operação com nove mortos

Cadáveres não foram identificados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:01

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três corpos, ainda sem identificação formal, foram localizados no bairro de Cajazeiras V, em Salvador, na quarta-feira (23). Os cadáveres foram encontrados uma semana após a operação da Polícia Militar que deixou nove mortos na região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º Batalhão foram acionados para uma ocorrência de encontro de três cadáveres em uma área de mata do bairro. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado em seguida.

A Polícia Civil informou que os laudos vão auxiliar na identificação das vítimas e no esclarecimento das circunstâncias das mortes.

Leia mais

Imagem - Salvador teve 17 'chacinas policiais' este ano antes de ação da PM com nove mortos em Cajazeiras, diz instituto

Salvador teve 17 'chacinas policiais' este ano antes de ação da PM com nove mortos em Cajazeiras, diz instituto

Imagem - Nove mortos pela PM em Cajazeiras são identificados; veja quem são e quem era alvo

Nove mortos pela PM em Cajazeiras são identificados; veja quem são e quem era alvo

Imagem - Nove homens são mortos em operação da PM em Cajazeiras

Nove homens são mortos em operação da PM em Cajazeiras

Nove mortos em operação

Nove homens morreram na tarde da terça-feira (15), durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador. Segundo as autoridades policiais, todos seriam integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM).

Nove homens foram mortos em Cajazeiras

Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Segundo a PM, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e porções de drogas após morte de nove homens nesta terça-feira (15), em Cajazeiras XI por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
1 de 7
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução

O principal alvo da operação que terminou com as mortes era William Couto Neves, apontado como responsável pelo transporte de armas e munições para uma facção criminosa. Além dele, morreram na ação, segundo a TV Bahia:

Aldemir Junior Teixeira do Amaral;

André Luis Santos de Jesus;

Eduardo Santos de Alcântara;

Ronald Batista Reis da Silva;

Wesley da Silva Pimentel;

Marcos Vinicius dos Santos Barbosa;

Adalberto de Jesus Neto;

Iuri dos Santos Dias.

A polícia informou ter recebido a denúncia de que integrantes de uma facção fariam um ataque contra membros de outro grupo criminoso na região. Diante da informação, houve reforço do policiamento e equipes realizaram incursões na área de mata que liga os dois bairros.

De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, os agentes encontraram homens armados, que dispararam contra as equipes e fugiram pela mata. Houve confronto durante a tentativa de prisão.

Os nove homens baleados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, mas não resistiram aos ferimentos. Nenhum policial foi atingido. Um homem foi preso durante a operação.

Tags:

Salvador Cajazeiras

Mais recentes

Imagem - Cidade do sudoeste lidera ranking e é apontada como a melhor da Bahia para viver

Cidade do sudoeste lidera ranking e é apontada como a melhor da Bahia para viver
Imagem - Casal é preso por golpe virtual que desviou R$ 424 mil de empresa de telecomunicações na Bahia

Casal é preso por golpe virtual que desviou R$ 424 mil de empresa de telecomunicações na Bahia
Imagem - Depressão pode começar com isolamento e perda de interesse; veja sete sinais que merecem atenção

Depressão pode começar com isolamento e perda de interesse; veja sete sinais que merecem atenção