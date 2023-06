Três crianças e três adultos são resgatados após carro cair em córrego no Subúrbio

Seis pessoas foram resgatadas na manhã desta terça-feira (6), depois do veículo em que estavam cair em um córrego na Rua Francisco Velasco, no bairro de Coutos, em Salvador. Entre os resgatados estavam três crianças.



Trabalhadores da Embasa, agentes da Limpurb e moradores da região ajudaram a tirar do córrego as três crianças, duas mulheres e o motorista do veículo.