Três homens são encontrados mortos em área de mata em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:28
Três homens ainda não identificados foram encontrados mortos na manhã deste domingo (27), em uma área de mata na Vila Nova São Rafael, no bairro de Pituaçu, em Salvador. Os corpos apresentavam marcas provocadas por disparos de arma de fogo.
Militares da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após a localização das vítimas. Quando chegaram ao local, os três homens já estavam sem sinais vitais.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso e expediu as guias para a realização das perícias e remoção dos corpos. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foram acionadas.
A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Segundo o DHPP, diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os responsáveis.