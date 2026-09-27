CRIME

Três homens são encontrados mortos em área de mata em Salvador

Vítimas ainda não foram identificadas; DHPP investiga autoria e motivação do crime

Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:28

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Três homens ainda não identificados foram encontrados mortos na manhã deste domingo (27), em uma área de mata na Vila Nova São Rafael, no bairro de Pituaçu, em Salvador. Os corpos apresentavam marcas provocadas por disparos de arma de fogo.

Militares da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após a localização das vítimas. Quando chegaram ao local, os três homens já estavam sem sinais vitais.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso e expediu as guias para a realização das perícias e remoção dos corpos. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foram acionadas.