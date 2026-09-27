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Três homens são encontrados mortos em área de mata em Salvador

Vítimas ainda não foram identificadas; DHPP investiga autoria e motivação do crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15:28

Polícia prendeu suspeitos
Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Três homens ainda não identificados foram encontrados mortos na manhã deste domingo (27), em uma área de mata na Vila Nova São Rafael, no bairro de Pituaçu, em Salvador. Os corpos apresentavam marcas provocadas por disparos de arma de fogo.

Militares da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após a localização das vítimas. Quando chegaram ao local, os três homens já estavam sem sinais vitais.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso e expediu as guias para a realização das perícias e remoção dos corpos. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foram acionadas.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Segundo o DHPP, diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os responsáveis.

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Tags:

Crime

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