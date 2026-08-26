SEM LUZ

Três regiões de Salvador terão corte de energia nesta quarta-feira (26); veja horários

Desligamento programado da Neoenergia Coelba ocorre em trechos específicos

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:35

Equipe da Neoenergia Coelba trabalha para restabelecer o serviço na Federação Crédito: Arisson Marinho

A Neoenergia Coelba programou desligamentos temporários de energia elétrica em três regiões de Salvador nesta quarta-feira (26). A medida faz parte de serviços de manutenção e melhorias na rede.

Os cortes não atingem necessariamente todo o bairro, mas apenas os endereços indicados pela distribuidora. Confira os endereços abaixo:

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Graça

Endereços afetados: Rua Barão de Capanema, Rua Engenheiro Alexandre Maia, Rua Catharina Paraguassu, Avenida Euclydes da Cunha, Rua Humberto de Campos, Rua Amélia Rodrigues e Rua Rio de São Pedro.

Horário: das 10h às 16h.

Piatã

Endereço afetado: Avenida Orlando Gomes.

Horário: das 10h às 16h.

Praia do Flamengo

Endereço afetado: Rua Clóvis Bevilacqua.