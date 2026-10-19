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Turista alemão que se afogou no Porto da Barra morreu mesmo após uma hora de manobras de reanimação

Rupert Thomas Stork, de 66 anos, foi socorrido por equipes da Polícia Militar e do Samu

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:44

Afogamento mobilizou equipes da PM e do Samu
Afogamento mobilizou equipes da PM e do Samu Crédito: Reprodução

O turista alemão Rupert Thomas Stork, de 66 anos, morto após se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador, faleceu mesmo após diversas tentativas de reanimação. Isso porque equipes de resgate tentaram reanimar o idoso durante quase uma hora, com a participação de agentes da Polícia Militar e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, a ocorrência mobilizou integrantes do Grupamento Aéreo (Graer), que utilizaram um helicóptero no atendimento. Após o resgate, foram realizadas manobras de primeiros socorros e tentativas de reanimação para tentar salvar a vítima.

A morte do alemão foi confirmada após as sucessivas tentativas de atendimento. Testemunhas ouvidas pela TV Bahia relataram que os procedimentos de reanimação se estenderam por quase uma hora.

Afogamento mobilizou equipes da PM e do Samu

Afogamento mobilizou equipes da PM e do Samu por Reprodução
Afogamento mobilizou equipes da PM e do Samu por Reprodução
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Afogamento mobilizou equipes da PM e do Samu por Reprodução
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Afogamento mobilizou equipes da PM e do Samu por Reprodução

O caso foi registrado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), conforme informou a Polícia Civil da Bahia, responsável por confirmar a identidade da vítima. Até o momento, as circunstâncias do afogamento não foram esclarecidas.

Stork estava em Salvador como turista, mas não foram divulgadas informações sobre o motivo da viagem, há quanto tempo ele estava na capital baiana ou se viajava acompanhado.

Após a ocorrência, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador para a realização de necropsia. Até domingo (18), não havia informações oficiais sobre a liberação do corpo ou os procedimentos para um eventual traslado à Alemanha.

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Tags:

Afogamento Turista Alemão Morto no Porto da Barra

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