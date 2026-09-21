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Turista austríaca se afoga em praia de Salvador e é resgatada por surfistas

Após receber os primeiros atendimentos em Ondina, mulher foi transportada de helicóptero para o Hospital do Subúrbio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:51

Mulher se afogou na praia de Ondina
Mulher se afogou na praia de Ondina Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma turista austríaca foi socorrida após se afogar na Praia de Ondina, em Salvador, neste domingo (20). A mulher foi retirada do mar por surfistas e recebeu atendimento de equipes de emergência ainda no local.

Após ser estabilizada, a vítima foi transportada pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia para o Hospital do Subúrbio, onde permaneceu sob cuidados médicos especializados.

Em fotos: turista austríaca é resgatada após se afogar em praia de Salvador

Turista austríaca foi resgatada após se afogar na Praia de Ondina, em Salvador por Divulgação/Corpo de Bombeiros
Mulher foi retirada do mar por surfistas e recebeu os primeiros atendimentos no local por Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiros, Samu, Salvamar e Guarda Civil Municipal participaram da ocorrência por Divulgação/Corpo de Bombeiros
Vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital do Subúrbio por Divulgação/Corpo de Bombeiros
Mulher se afogou na praia de Ondina por Divulgação/Corpo de Bombeiros
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Turista austríaca foi resgatada após se afogar na Praia de Ondina, em Salvador por Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acompanhou o resgate e o transporte aeromédico. Agentes da Salvamar e da Guarda Civil Municipal também participaram da ocorrência.

O estado de saúde da turista não foi informado.

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