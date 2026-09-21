Turista austríaca se afoga em praia de Salvador e é resgatada por surfistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:51
Uma turista austríaca foi socorrida após se afogar na Praia de Ondina, em Salvador, neste domingo (20). A mulher foi retirada do mar por surfistas e recebeu atendimento de equipes de emergência ainda no local.
Após ser estabilizada, a vítima foi transportada pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia para o Hospital do Subúrbio, onde permaneceu sob cuidados médicos especializados.
Em fotos: turista austríaca é resgatada após se afogar em praia de Salvador
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acompanhou o resgate e o transporte aeromédico. Agentes da Salvamar e da Guarda Civil Municipal também participaram da ocorrência.
O estado de saúde da turista não foi informado.