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Turista holandesa denuncia estupro no Porto da Barra, em Salvador

Mulher disse à polícia que ficou desnorteada após beber e suspeita que uma substância tenha sido colocada na bebida; homem foi preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:17

Turista holandesa denuncia estupro no Porto da Barra, em Salvador
Turista holandesa denuncia estupro no Porto da Barra, em Salvador Crédito: Reprodução

Uma turista holandesa denunciou ter sido vítima de estupro no Porto da Barra, uma das praias mais famosas em Salvador, na última quinta-feira (17). Segundo a TV Bahia, a mulher estava acompanhada da irmã quando começou a se sentir desnorteada e perdeu parte da memória sobre o que aconteceu. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil no domingo (20).

Conforme o depoimento apresentado à polícia, a turista suspeita que o homem tenha colocado alguma substância em sua bebida. Ela afirmou que, após ficar desorientada, se recorda apenas de ter levado um soco no rosto e de ter sido obrigada a manter relação sexual com o suspeito. 

A Polícia Civil não deu mais detalhes do caso, como para onde a mulher foi levada ou se a irmã dela testemunhou o crime.

O homem confirmou à polícia que manteve relação sexual com a turista, mas afirmou que o ato ocorreu de forma consensual. Ele foi localizado após ações realizadas pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), com apoio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), e encaminhado para a Delegacia dos Barris. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

A vítima foi acolhida pela equipe especializada, passou por exames periciais e recebeu atendimento médico. A Deltur também acompanhou a turista até o local onde estava hospedada.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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