Ufba suspende aulas após segundo turno das eleições

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Elaine Sanoli
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:32
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou, nesta terça-feira (13), a suspensão das atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação no dia 26 de outubro, segunda-feira, após a realização do segundo turno das eleições gerais de 2026.
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A medida, segundo a universidade, tem como objetivo facilitar o retorno dos estudantes que precisam viajar para seus municípios de domicílio eleitoral para votar no segundo turno, marcado para o domingo (25).
"A suspensão das atividades tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes possam exercer plenamente seu direito ao voto, reconhecendo a importância da participação democrática, sem qualquer vinculação a candidaturas, partidos, coligações ou posicionamentos político-eleitorais", diz o comunicado.
A suspensão das atividades está prevista na Portaria nº 242.