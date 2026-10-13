BAHIA

Ufba suspende aulas após segundo turno das eleições

Medida, segundo comunicado da universidade, foi tomada para facilitar deslocamento de estudantes

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:32

Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou, nesta terça-feira (13), a suspensão das atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação no dia 26 de outubro, segunda-feira, após a realização do segundo turno das eleições gerais de 2026.

O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba 1 de 12

A medida, segundo a universidade, tem como objetivo facilitar o retorno dos estudantes que precisam viajar para seus municípios de domicílio eleitoral para votar no segundo turno, marcado para o domingo (25).

"A suspensão das atividades tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes possam exercer plenamente seu direito ao voto, reconhecendo a importância da participação democrática, sem qualquer vinculação a candidaturas, partidos, coligações ou posicionamentos político-eleitorais", diz o comunicado.