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Ufba suspende aulas após segundo turno das eleições

Medida, segundo comunicado da universidade, foi tomada para facilitar deslocamento de estudantes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:32

Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou, nesta terça-feira (13), a suspensão das atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação no dia 26 de outubro, segunda-feira, após a realização do segundo turno das eleições gerais de 2026.

O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba

O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO
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O professor João Carlos Salles assumiu o terceiro mandato como reitor da Ufba por Arisson Marinho/CORREIO

A medida, segundo a universidade, tem como objetivo facilitar o retorno dos estudantes que precisam viajar para seus municípios de domicílio eleitoral para votar no segundo turno, marcado para o domingo (25).

"A suspensão das atividades tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes possam exercer plenamente seu direito ao voto, reconhecendo a importância da participação democrática, sem qualquer vinculação a candidaturas, partidos, coligações ou posicionamentos político-eleitorais", diz o comunicado.

A suspensão das atividades está prevista na Portaria nº 242.

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