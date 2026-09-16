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Último mangue da orla de Salvador vira parque municipal após desapropriação de R$ 31 milhões

Anúncio foi feito nesta quarta-feira (16)

Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:34

Manguezal de Patamares Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador oficializou nesta quarta-feira (16) a criação de dois novos parques municipais voltados à preservação ambiental: o Parque Municipal do Manguezal do Rio Passa Vaca, em Patamares, e o Parque Municipal de Mussurunga. Juntas, as áreas somam mais de 320 mil metros quadrados de proteção ambiental e receberam investimentos de aproximadamente R$ 83 milhões em desapropriações para incorporação ao patrimônio público.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler. Segundo a gestão municipal, a iniciativa integra a estratégia da cidade para ampliar áreas verdes e fortalecer ações de adaptação às mudanças climáticas.

Em Patamares, o novo parque abrange a região do manguezal localizada próxima à foz do Rio Passa Vaca, que desemboca na praia de Jaguaribe. Considerada a última área remanescente de mangue na orla atlântica de Salvador, a região passa agora a contar com proteção permanente após a desapropriação de terrenos que permitiram a preservação de cerca de 19 mil metros quadrados do ecossistema.

Último mangue da orla de Salvador vai virar parque municipal após desapropriação de R$ 31 milhões 1 de 9

Para viabilizar a medida, a Prefeitura destinou cerca de R$ 31 milhões. De acordo com Bruno Reis, serviços de limpeza e retirada de espécies invasoras já estão em andamento e a área começará a ser cercada nos próximos dias para evitar novas ocupações e garantir a conservação ambiental.

A criação efetiva do parque atende a uma reivindicação antiga de pesquisadores, ambientalistas e entidades da sociedade civil. Embora a unidade de conservação tenha sido instituída por decreto em 2009, a área ainda não contava com a estrutura necessária para assegurar sua preservação integral.

A expectativa da administração municipal é que o espaço também passe a abrigar atividades de educação ambiental e pesquisa científica. Entre os projetos previstos está a implantação do Centro de Referência do Manguezal de Salvador, iniciativa que será desenvolvida em parceria com a Fundação Vovó do Mangue para promover estudos, monitoramento ambiental e ações de inovação voltadas à conservação do ecossistema.

Durante o anúncio, o secretário Ivan Euler destacou que a ampliação das áreas protegidas está alinhada às diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 2016, que definiu áreas estratégicas para preservação dentro do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam).

Segundo ele, a criação de novos parques urbanos contribui para reduzir os efeitos das ilhas de calor, ampliar a infiltração da água da chuva, colaborar com a prevenção de alagamentos e fortalecer a biodiversidade da cidade.

Já o Parque Municipal de Mussurunga ocupará uma área de aproximadamente 304 mil metros quadrados. Para sua implantação, a Prefeitura desapropriou um terreno de 106 mil metros quadrados, com investimento superior a R$ 52 milhões, além de incorporar uma área que já pertencia ao município.

O parque ficará situado entre as avenidas Aliomar Baleeiro, 29 de Março e Luana Beatriz Fontenelle, em uma região próxima aos bairros de São Cristóvão e Fazenda Grande IV, além do condomínio Alphaville II.