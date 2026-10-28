DIREITOS HUMANOS

‘Uma série de humilhações’: estudante denuncia transfobia após ser impedido de usar banheiro masculino em bar de Salvador

Jovem de 20 anos afirma que foi constrangido por um segurança no Rio Vermelho

Thais Borges

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:55

Estudante denunciou o bar Copito por transfobia Crédito: Reprodução

O que começou como uma noite de comemoração e alegria terminou como um episódio de transfobia na noite do último domingo (25), no Rio Vermelho. Um estudante trans de 20 anos foi impedido de usar o banheiro masculino no bar Copito, que fica no Largo de Santana, por funcionários do estabelecimento. Mesmo depois que a vítima explicou sua identidade de gênero, um representante do estabelecimento insistiu em tratá-lo no feminino durante a discussão.

De acordo com o relato do jovem ao CORREIO, ele tinha ido ao Rio Vermelho para comemorar o resultado das eleições presidenciais, ao lado de duas amigas. Até que o grupo foi usar os banheiros. Com a longa fila no feminino, as duas mulheres decidiram procurar outro estabelecimento. No banheiro masculino, porém, não havia fila.

“Já estava chegando na porta do banheiro masculino quando o segurança que estava no meio do corredor me grita. Foi aí eu percebi que ele tava falando comigo dizendo: ‘você vai voltar para o final da fila’. Eu falei: ‘não, eu estou indo para o masculino. Aqui é o masculino’. Ele respondeu: ‘é o masculino”.

Mesmo explicando que iria ao banheiro certo, o segurança teria começado a rir e negava com a cabeça. Ele dizia que o estudante não podia entrar no local. “Perguntei: ‘por que não pode? Eu estou indo para o banheiro masculino sim’. Mas ele dizia que não, não pode”, narra. Nesse momento, teve início uma discussão generalizada, em que outras pessoas questionaram a abordagem do segurança.

Outro jovem que tinha acabado de usar o banheiro masculino percebeu o que estava acontecendo. “Ele me puxou e disse: ‘vem comigo, você vai entrar, sim’. Ele que fez a proteção. Por mais que eu estivesse ali constrangido e tudo mais, eu ia entrar sozinho. Mas eu não sei se eu teria tanta segurança quanto eu tive quando esse menino surgiu. Ele ficou na porta do banheiro até o usar”.

O estudante afirmou que começou a chorar ainda no banheiro, diante do constrangimento. “Toda a festa que eu estava fazendo antes do ocorrido tinha passado. Toda a alegria tinha passado”.

Sem retratação

Após deixar o banheiro, o jovem esperou pelas amigas na entrada do bar. Ao perceber que ele não estava bem, uma delas perguntou o que havia acontecido. Depois de ouvir o relato, a amiga voltou ao estabelecimento e passou a questionar os funcionários sobre a abordagem, denunciando o que considerava uma atitude transfóbica.

A vítima identificou o segurança que havia tentado impedir sua entrada no banheiro, mas afirmou que o funcionário não demonstrou disposição para se retratar. Segundo ele, o segurança continuou rindo e mantendo uma postura de deboche. Na tentativa de resolver a situação, o homem procurou alguém que pudesse responder pela equipe. Um funcionário que se apresentou como gerente e conduziu o grupo até a cozinha, nos fundos do corredor, onde estavam outras trabalhadoras do estabelecimento.

Durante a conversa, o estudante explicou sobre seu nome social, a identidade de genero e sobre seus direitos. O suposto gerente tentou justificar a conduta do segurança alegando que o estabelecimento enfrentava uma movimentação atípica e que o funcionário poderia ter ficado confuso diante da situação.

“Ele disse que estávamos em um dia atípico, com muita movimentação, e que o segurança ficava confuso. Ele disse ‘vocês têm que entender que era uma figura feminina indo para o banheiro masculino’. A gente falou "espera aí" e começou a bater na na tecla que não era uma figura feminina”.

Uma das amigas enfatizou que o jovem já tinha explicado a situação, tinha dito seu nome e que o funcionário já tinha entendido o preconceito sofrido. A resposta foi uma tentativa de justificar, dizendo que tudo era novo. “Ele começou a ficar desesperado e falar: "porque é muito novo, a gente não é obrigado a saber o sexo de ninguém. A gente vai pela aparência e não sei o que lá". Mesmo após ser corrigido, o funcionário continuou utilizando pronomes femininos para se referir à vítima.

“Foi um despreparo total. A parte de me levar para a cozinha também foi outro despreparo. Foi uma série de humilhações e constrangimentos, que eu percebi que o bar não tinha nenhuma estrutura para pessoas trans. Os próprios funcionários não se desculparam em nenhum momento”.

O suposto gerente passou a dizer que estava sendo agredido verbalmente e ameaçou registrar um boletim de ocorrência. “Eles se colocaram como vítimas”, conta o jovem. “Houve, sim, a gente chamando a atenção das pessoas, falando que ali era um bar transfóbico. Mas, em nenhum momento, a gente ofendeu a pessoa dele, como ele fez comigo e não se retratou em nenhum momento. Ele riu e debochou também”.

Somente depois de sair e voltar ao bar que os três descobriram que o suposto gerente não ocupava o cargo. Uma mulher que se apresentou como gerente conversou com o grupo e concordou com a importância do respeito à comunidade LGBTQIA+, mas não pediu desculpas diretamente à vítima.

O estudante registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), em Brotas, e deve prestar depoimento nesta quinta-feira (29).