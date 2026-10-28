‘Uma série de humilhações’: estudante denuncia transfobia após ser impedido de usar banheiro masculino em bar de Salvador

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Thais Borges
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:55
O que começou como uma noite de comemoração e alegria terminou como um episódio de transfobia na noite do último domingo (25), no Rio Vermelho. Um estudante trans de 20 anos foi impedido de usar o banheiro masculino no bar Copito, que fica no Largo de Santana, por funcionários do estabelecimento. Mesmo depois que a vítima explicou sua identidade de gênero, um representante do estabelecimento insistiu em tratá-lo no feminino durante a discussão.
De acordo com o relato do jovem ao CORREIO, ele tinha ido ao Rio Vermelho para comemorar o resultado das eleições presidenciais, ao lado de duas amigas. Até que o grupo foi usar os banheiros. Com a longa fila no feminino, as duas mulheres decidiram procurar outro estabelecimento. No banheiro masculino, porém, não havia fila.
“Já estava chegando na porta do banheiro masculino quando o segurança que estava no meio do corredor me grita. Foi aí eu percebi que ele tava falando comigo dizendo: ‘você vai voltar para o final da fila’. Eu falei: ‘não, eu estou indo para o masculino. Aqui é o masculino’. Ele respondeu: ‘é o masculino”.
Mesmo explicando que iria ao banheiro certo, o segurança teria começado a rir e negava com a cabeça. Ele dizia que o estudante não podia entrar no local. “Perguntei: ‘por que não pode? Eu estou indo para o banheiro masculino sim’. Mas ele dizia que não, não pode”, narra. Nesse momento, teve início uma discussão generalizada, em que outras pessoas questionaram a abordagem do segurança.
Outro jovem que tinha acabado de usar o banheiro masculino percebeu o que estava acontecendo. “Ele me puxou e disse: ‘vem comigo, você vai entrar, sim’. Ele que fez a proteção. Por mais que eu estivesse ali constrangido e tudo mais, eu ia entrar sozinho. Mas eu não sei se eu teria tanta segurança quanto eu tive quando esse menino surgiu. Ele ficou na porta do banheiro até o usar”.
O estudante afirmou que começou a chorar ainda no banheiro, diante do constrangimento. “Toda a festa que eu estava fazendo antes do ocorrido tinha passado. Toda a alegria tinha passado”.
Sem retratação
Após deixar o banheiro, o jovem esperou pelas amigas na entrada do bar. Ao perceber que ele não estava bem, uma delas perguntou o que havia acontecido. Depois de ouvir o relato, a amiga voltou ao estabelecimento e passou a questionar os funcionários sobre a abordagem, denunciando o que considerava uma atitude transfóbica.
A vítima identificou o segurança que havia tentado impedir sua entrada no banheiro, mas afirmou que o funcionário não demonstrou disposição para se retratar. Segundo ele, o segurança continuou rindo e mantendo uma postura de deboche. Na tentativa de resolver a situação, o homem procurou alguém que pudesse responder pela equipe. Um funcionário que se apresentou como gerente e conduziu o grupo até a cozinha, nos fundos do corredor, onde estavam outras trabalhadoras do estabelecimento.
Durante a conversa, o estudante explicou sobre seu nome social, a identidade de genero e sobre seus direitos. O suposto gerente tentou justificar a conduta do segurança alegando que o estabelecimento enfrentava uma movimentação atípica e que o funcionário poderia ter ficado confuso diante da situação.
“Ele disse que estávamos em um dia atípico, com muita movimentação, e que o segurança ficava confuso. Ele disse ‘vocês têm que entender que era uma figura feminina indo para o banheiro masculino’. A gente falou "espera aí" e começou a bater na na tecla que não era uma figura feminina”.
Uma das amigas enfatizou que o jovem já tinha explicado a situação, tinha dito seu nome e que o funcionário já tinha entendido o preconceito sofrido. A resposta foi uma tentativa de justificar, dizendo que tudo era novo. “Ele começou a ficar desesperado e falar: "porque é muito novo, a gente não é obrigado a saber o sexo de ninguém. A gente vai pela aparência e não sei o que lá". Mesmo após ser corrigido, o funcionário continuou utilizando pronomes femininos para se referir à vítima.
“Foi um despreparo total. A parte de me levar para a cozinha também foi outro despreparo. Foi uma série de humilhações e constrangimentos, que eu percebi que o bar não tinha nenhuma estrutura para pessoas trans. Os próprios funcionários não se desculparam em nenhum momento”.
O suposto gerente passou a dizer que estava sendo agredido verbalmente e ameaçou registrar um boletim de ocorrência. “Eles se colocaram como vítimas”, conta o jovem. “Houve, sim, a gente chamando a atenção das pessoas, falando que ali era um bar transfóbico. Mas, em nenhum momento, a gente ofendeu a pessoa dele, como ele fez comigo e não se retratou em nenhum momento. Ele riu e debochou também”.
Somente depois de sair e voltar ao bar que os três descobriram que o suposto gerente não ocupava o cargo. Uma mulher que se apresentou como gerente conversou com o grupo e concordou com a importância do respeito à comunidade LGBTQIA+, mas não pediu desculpas diretamente à vítima.
O estudante registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), em Brotas, e deve prestar depoimento nesta quinta-feira (29).
Nenhum representante do bar Copito foi localizado, mas o espaço segue aberto para manifestação.