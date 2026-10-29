RESISTÊNCIA HISTÓRICA

Unesco reconhece três lugares de memória da escravidão no Brasil; um deles fica em Salvador

Fundada há quase 200 anos, Sociedade Protetora dos Desvalidos é a primeira instituição civil negra brasileira em funcionamento contínuo e passa a integrar rede internacional



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19:22

Sociedade Protetora dos Desvalidos entra para rede da Unesco sobre memória da escravidão Crédito: Divulgação

A história de resistência, solidariedade e organização da população negra em Salvador ganhou reconhecimento internacional. A Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD) foi incluída na Rede de Lugares de História e Memória Relacionados à Escravidão e ao Tráfico de Pessoas Escravizadas, iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Fundada em 1832, a entidade é considerada a primeira instituição civil negra do Brasil em funcionamento contínuo.

Criada por Manoel Victor Serra e outros homens negros livres, a Sociedade Protetora dos Desvalidos surgiu no século 19 como uma forma de organização coletiva diante das restrições sociais e raciais impostas à população negra. Ao longo de sua trajetória, tornou-se referência de solidariedade, apoio mútuo e mobilização por direitos e liberdade.

Sociedade Protetora dos Desvalidos: conheça a entidade negra fundada em Salvador em 1832 1 de 8

A própria instituição relaciona sua história ao movimento de resistência negra na Bahia, com referências às Revoltas dos Búzios (1798) e dos Malês (1835). Sua atuação representa uma experiência de organização da população negra em um período marcado pela escravidão e pela desigualdade racial.

Além da entidade baiana, a Unesco incluiu na rede o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e a Serra da Barriga, em Alagoas, onde está localizado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Os três espaços foram indicados pelo governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Em nota, o Itamaraty afirmou que a inclusão contribui para preservar e transmitir a memória da escravidão, reconhecer a resistência histórica da população negra e promover a educação das novas gerações.

Reconhecimento internacional

Criada em 2024, no âmbito do programa Rotas dos Escravizados: Resistência, Liberdade e Patrimônio, da Unesco, a rede conecta lugares de diferentes países relacionados à história da escravidão e do tráfico de pessoas escravizadas. A proposta é estimular a cooperação internacional, o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento de ações de educação, pesquisa e preservação da memória.

Segundo a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, a entrada dos três espaços brasileiros representa um reconhecimento internacional de seu valor histórico e de sua contribuição para preservar a memória da escravidão e da resistência negra.

A iniciativa também busca aproximar a história desses lugares das questões atuais, como o racismo estrutural e as desigualdades sociais. A expectativa é que os espaços se tornem ambientes de conhecimento, diálogo e valorização dos direitos humanos.

Para o historiador Ivanir dos Santos, doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o reconhecimento ajuda a questionar narrativas tradicionais sobre a formação do Brasil e a destacar o protagonismo da população negra na construção da história nacional.

O pesquisador ressalta que os três locais representam diferentes dimensões dessa trajetória: a violência do tráfico transatlântico, simbolizada pelo Cais do Valongo; a resistência e a busca por autonomia, representadas pela Serra da Barriga; e a organização coletiva e a solidariedade, expressas pela Sociedade Protetora dos Desvalidos.

Na avaliação do historiador, a valorização desses patrimônios também dialoga com reivindicações contemporâneas do movimento negro, como reparação histórica, igualdade racial e reconhecimento de direitos. Ele defende, porém, que o reconhecimento institucional seja acompanhado de políticas de preservação, educação antirracista e participação das comunidades negras na gestão desses espaços.