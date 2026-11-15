CLIMA

Vai chover em Salvador esta semana? Confira a previsão do tempo

Capital baiana pode registrar chuva entre segunda (16) e terça-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:53

Chuva Crédito: Reprodução

A semana começa com previsão de chuva e temperaturas elevadas em Salvador. Entre segunda-feira (16) e domingo (22), os termômetros devem variar entre 25 °C e 30 °C, com maior concentração de chuva nos primeiros dias. A expectativa é de que o tempo fique mais firme a partir de quinta-feira (19), apesar da presença de nuvens.

Na segunda, a previsão indica sol entre algumas nuvens, com pancadas rápidas de chuva ao longo do dia e durante a noite. As temperaturas devem variar entre 25 °C e 30 °C, com acumulado de chuva estimado em 30 milímetros.

O cenário deve se repetir na terça-feira (17), quando são esperadas chuvas passageiras durante o dia e à noite. A temperatura mínima prevista é de 25 °C, enquanto a máxima chega a 29 °C. O volume de chuva estimado é de 24,9 milímetros. Somados, os dois primeiros dias da semana podem registrar 54,9 milímetros de precipitação.

Na quarta-feira (18), a intensidade das chuvas deve diminuir. A previsão aponta sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia, com acumulado de apenas 1,7 milímetro. À noite, o céu deve permanecer bastante nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 26 °C e 28 °C.

A partir de quinta-feira (19), a tendência é de tempo mais estável na capital baiana. O sol deve aparecer entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. O mesmo cenário está previsto para sexta-feira (20) e sábado (21), com temperaturas entre 26 °C e 29 °C e sem previsão de chuva.